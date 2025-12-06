Itt vannak a leggazdagabb női sportolók: ki mennyit keresett 2025-ben?

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A világ legjobban kereső női sportolóinak listáját 2025-ben továbbra is a teniszezők uralják. A top 15 sportoló összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt - írta a Sportico.
A 2025-ös rangsor élén harmadik éve Coco Gauff teniszező áll 31 millió dolláros bevétellel, szorosan mögötte Aryna Sabalenka 30 millió dollárral. Sabalenka a negyedik női sportoló, aki egy évben 30 millió dollár felett keresett Naomi Osaka, Serena Williams és Gauff után.
A top 15-ös listán tíz teniszező szerepel, két golfozó mellett egy-egy kosárlabdázó (Caitlin Clark), tornász (Simone Biles) és síelő (Eileen Gu) kapott helyet. A lista összbevétele 12%-kal nőtt az előző évhez képest, a bekerülési küszöb pedig 6,7 millióról 10,1 millió dollárra emelkedett.
A tenisz továbbra is az egyetlen jelentős professzionális sport, ahol a női fizetések megközelítik a férfiakét. A WTA-versenyeken ugyan kevesebb a díjazás, mint az ATP-tornákon, de a Grand Slam-tornákon és a Masters 1000-es eseményeken azonos a pénzdíj.
Gauff becsült 23 millió dollárt keresett a pályán kívül, 8 millió dolláros versenynyereménye mellett. Áprilisban elindította a Coco Gauff Enterprises nevű vállalkozását a WME tehetséggondozó céggel együttműködve. Legértékesebb szponzori szerződése a New Balance-szel kötött megállapodás. Sabalenka az év során 15 millió dollárt nyert versenyeken, miután megnyerte a US Opent és két WTA 1000-es tornát. Ez új rekord a női teniszben, megdöntve Serena Williams 2013-as 12,4 millió dolláros eredményét.
A nem teniszezők között Eileen Gu áll az élen 23 millió dollárral. A freestyle síelő több mint 20 szponzori partnerrel rendelkezik, és bár csökkentette szerződései számát, bevételei tovább nőttek. Caitlin Clark a hatodik helyen áll 16,1 millió dollárral, annak ellenére, hogy sérülések miatt a WNBA-szezon mérkőzéseinek 70%-át kihagyta. A pályán mindössze 119 ezer dollárt keresett, de szponzori bevételei 16 millió dollárra nőttek.
A top 15 női sportoló hét különböző országot képvisel, és feltűnően fiatal, hét sportoló 25 év alatti. Ez jelentős különbség a legjobban kereső férfi sportolókhoz képest, ahol a csapatsportok magas fizetései miatt az átlagéletkor jóval magasabb.
A lista további helyein olyan nevek szerepelnek, mint Iga Świątek (23,1 millió dollár), Zheng Qinwen (20,6 millió dollár), Nelly Korda (13,8 millió dollár) és Madison Keys (13,4 millió dollár). A veterán Venus Williams a 14. helyen áll 10,2 millió dollárral, amiből csak 219 ezer dollár származott versenyekből.
