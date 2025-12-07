2025. december 7. vasárnap Ambrus
5 °C Budapest
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Szoros volt a vége, de nem hibázott Lando Norris: ő a Forma-1 új világbajnoka!

Pénzcentrum
2025. december 7. 15:37

Abu-Dzabiban Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címet. A McLaren brit versenyzője harmadik helyével biztosította be a bajnoki trófeát, mindössze két pont előnnyel. Csapattársa, Oscar Piastri a futamon második lett, és a világbajnokságban is a harmadik helyen végzett

Tizenkét pontos előnnyel érkezett a szezon utolsó versenyhétvégéjére Lando Norris, így ő számított a világbajnoki cím legnagyobb esélyesének. A szombati időmérőn azonban Max Verstappen szerezte meg az első rajtkockát. A négyszeres világbajnok holland versenyző a nyár végén még 104 pontos hátrányban volt, de a szezon utolsó szakaszában sikerült visszahoznia a Red Bull bajnoki reményeit.

Oscar Piastrinak volt talán a legnehezebb feladata, hiszen 16 pontos hátrányt kellett volna ledolgoznia Abu-Dzabiban a világbajnoki címhez. A McLaren egész évben szabad versenyzést biztosított pilótáinak, de Zak Brown vezérigazgató a hétvégén bejelentette, hogy szükség esetén csapatutasítást is alkalmazhatnak.

A versenyen eltérő stratégiát választott a McLaren: Norris közepes, Piastri kemény gumikon rajtolt. Az első körben az ausztrál pilóta megelőzte csapattársát, és Verstappen nyomába eredt. Norrisnak később Charles Leclerc Ferrarijával szemben is védekeznie kellett.

Az első kerékcserék után izgalmas pillanatokat hozott Norris és a Red Bull-os Cunoda csatája, amelyet a brit versenyző megnyert, bár négy kerékkel elhagyta a pályát. Az esetet vizsgálták a sportfelügyelők, de végül csak Cunodát büntették meg öt másodperccel többszöri irányváltásért.

A verseny második felében Verstappen megelőzte a vezető Piastrit, aki ezután kerékcserére érkezett. Bár az ausztrál friss gumikon folytatta a versenyt, már nem tudta utolérni a holland pilótát, ehhez körönként 1,5 másodperccel kellett volna gyorsabbnak lennie.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A futamot végül Max Verstappen nyerte, Oscar Piastri a második, Lando Norris pedig a harmadik helyen ért célba. A dobogósokat Charles Leclerc, George Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Ollie Bearman és Lance Stroll követte a pontszerzők között.

A McLaren ezzel a konstruktőri világbajnoki cím után az egyéni trófeát is megszerezte, Lando Norris személyében új világbajnokot avatott a Formula-1.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#sport #verseny #forma-1 #világbajnokság #világbajnok #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #oscar piastri #red bull

