Nagy fogás Manchesterben: alakul végre a csapat, de mire lesz ez elég?

A Manchester United 73,3 millió fontért szerződteti Benjamin Seskót a RB Leipzigtől, aki ötéves szerződést ír alá és Ruben Amorim negyedik nyári igazolása lesz - írta a The Guardian.

A Manchester United legyőzte a Newcastle-t a szlovén csatárért folytatott versenyben; annak ellenére, hogy a Newcastle hasonló ajánlatot tett a német klubnak, Sesko az Old Traffordot részesítette előnyben. A United 66,3 millió fontot fizet azonnal, a fennmaradó összeget pedig teljesítményfüggő bónuszokként a 22 éves játékosért, aki a múlt szezonban 13 gólt szerzett a Bundesligában. Sesko hamarosan Manchesterbe utazik orvosi vizsgálatra, mielőtt véglegesítik az átigazolást.

Sesko érkezésével a United nyári költekezése elérheti a 214 millió fontot, miután korábban már leigazolták Matheus Cunhát, Diego Leónt és Bryan Mbeumót. A szlovén csatár kulcsfontosságú szerepet kap majd Amorim támadóhármasában Cunha és Mbeumo mellett, ahogy a klub igyekszik javítani a tavalyi szezonban 38 mérkőzésen szerzett mindössze 44 gólos teljesítményén.

Ez lesz Sesko első profi szerződése a Red Bull csoporton kívül. Tinédzserként került a RB Salzburghoz szülőhazájából, Szlovéniából, ahol a Domzale csapatában játszott. Két szezont töltött kölcsönben a Lieferingnél, a Salzburg tartalékcsapatánál, ahol 44 mérkőzésen 22 gólt szerzett.

A 195 cm magas Sesko 2021 januárjában debütált az osztrák Bundesligában a Salzburg színeiben, majd két és fél év eredményes gólszerzés után természetes lépésként igazolt a Leipzighez. Ausztriában három bajnoki címet nyert, és a Bajnokok Ligájában is rendszeres szereplővé vált, ahol 28 mérkőzésen 6 gólt szerzett.

A 41-szeres válogatott csatár erős a levegőben, emellett gyorsasággal és pontos befejezésekkel is rendelkezik. Bár még nem teljesen kiforrott játékos, hatalmas potenciált mutat, és Amorim alig várja, hogy formálhassa őt, miután látta Rasmus Højlund és Joshua Zirkzee küzdelmeit.

A United még szerződtethet egy középpályást, de a jelentős költekezés után a játékoseladások is fontosak lesznek. Sesko érkezése bizonytalanná teszi Højlund jövőjét. A klub nyitott a dán csatár eladására vagy kölcsönadására, bár utóbbi esetben elvárják a fizetésének átvállalását és egy díj kifizetését. A klub továbbra is próbálja értékesíteni Antonyt, Jadon Sanchót, Alejandro Garnachót és Tyrell Malaciát.