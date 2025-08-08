Iszonyú pénzek robbantak a Premier League-ben: ki állítja meg Szoboszlaiékat?

A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre - írja elemzésében a BBC.

Az Arne Slot vezetésével bajnoki címet szerző Liverpool eddig 269 millió fontot költött a nyári átigazolási időszakban. A klub történetének legdrágább igazolása Florian Wirtz, aki 100 millió fontért (amely különböző bónuszokkal 116 millióra emelkedhet) érkezett a Bayer Leverkusentől.

A Liverpool további jelentős igazolásai közé tartozik Hugo Ekitike (kezdetben 69 millió font) az Eintracht Frankfurttól, Milos Kerkez (40 millió font) a Bournemouthtól, Jeremie Frimpong (29,5 millió font) a Leverkusentől, valamint Giorgi Mamardashvili (25 millió font) a Valenciától.

Az Arsenal sem tétlenkedett, eddig 201 millió fontot költött. Legjelentősebb igazolásuk Viktor Gyökeres a Sportingtól, emellett Martin Zubimendi, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard és Cristhian Mosquera is csatlakozott a csapathoz. Mikel Arteta együttese az elmúlt szezonokban kétszer is közel került a bajnoki címhez, most újabb kísérletet tesznek a trófea megszerzésére.

A Manchester City 154 millió fontot költött erősítésekre, miután trófeák nélkül zárta az előző szezont. Tijjani Reijnders az AC Milantól, miközben Kevin De Bruyne és Kyle Walker távozott. A Chelsea 249 millió fontot fordított igazolásokra. Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens, Estevao Willian és Jorrel Hato csatlakozott a londoni klubhoz. Bár a csapat elsődleges célja a top 4 helyezés, a játékosok szerint akár a bajnoki cím vagy a Bajnokok Ligája megnyerése is reális célkitűzés lehet.

A Newcastle United mindössze 55 millió fontot költött, és számos célpontot elszalasztott. Anthony Elanga és a kölcsönbe érkező Aaron Ramsdale az egyedüli jelentősebb igazolásaik, miközben a klub továbbra is vékony kerettel rendelkezik a négy fronton való helytálláshoz.