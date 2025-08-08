Iszonyú pénzek robbantak a Premier League-ben: ki állítja meg Szoboszlaiékat?

Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, de nem ő számít a legkomolyabb esélyesnek.
A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre - írja elemzésében a BBC.
Az Arne Slot vezetésével bajnoki címet szerző Liverpool eddig 269 millió fontot költött a nyári átigazolási időszakban. A klub történetének legdrágább igazolása Florian Wirtz, aki 100 millió fontért (amely különböző bónuszokkal 116 millióra emelkedhet) érkezett a Bayer Leverkusentől.
A Liverpool további jelentős igazolásai közé tartozik Hugo Ekitike (kezdetben 69 millió font) az Eintracht Frankfurttól, Milos Kerkez (40 millió font) a Bournemouthtól, Jeremie Frimpong (29,5 millió font) a Leverkusentől, valamint Giorgi Mamardashvili (25 millió font) a Valenciától.
Az Arsenal sem tétlenkedett, eddig 201 millió fontot költött. Legjelentősebb igazolásuk Viktor Gyökeres a Sportingtól, emellett Martin Zubimendi, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard és Cristhian Mosquera is csatlakozott a csapathoz. Mikel Arteta együttese az elmúlt szezonokban kétszer is közel került a bajnoki címhez, most újabb kísérletet tesznek a trófea megszerzésére.
A Manchester City 154 millió fontot költött erősítésekre, miután trófeák nélkül zárta az előző szezont. Tijjani Reijnders az AC Milantól, miközben Kevin De Bruyne és Kyle Walker távozott. A Chelsea 249 millió fontot fordított igazolásokra. Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens, Estevao Willian és Jorrel Hato csatlakozott a londoni klubhoz. Bár a csapat elsődleges célja a top 4 helyezés, a játékosok szerint akár a bajnoki cím vagy a Bajnokok Ligája megnyerése is reális célkitűzés lehet.
A Newcastle United mindössze 55 millió fontot költött, és számos célpontot elszalasztott. Anthony Elanga és a kölcsönbe érkező Aaron Ramsdale az egyedüli jelentősebb igazolásaik, miközben a klub továbbra is vékony kerettel rendelkezik a négy fronton való helytálláshoz.
A Paks a Fiorentinával, míg az ETO FC a Rapid Wien vagy a Dundee United együttesével találkozhat a Konferencialiga rájátszásban.
Az azeri Qarabag FC vagy az északmacedón KF Skendija lehet a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában.
A Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el 2024-ben.
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon.
A Liverpool idén a Premier League legnagyobb költekezője lett, nyári kiadásaik elérték a 350 millió eurót.
Az Inter elnöke, Beppe Marotta megerősítette, hogy a klub tulajdonosa, az Oaktree Capital kész jelentős összegeket befektetni a nyári átigazolási időszakban.
Korábbi ellenfelei és edzői most elárulják, milyen kihívást jelentett megállítani őt, és milyen taktikával lehet korlátozni a Premier League-ben.
