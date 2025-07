Sorsdöntő mérkőzés vár a Paksi FC-re: nagy a készültség a kolozsvári selejtezőmeccs előtt

Négy magyar konzul támogatja a CFR Cluj-Paksi FC futballmérkőzés lebonyolítását Kolozsváron - közölte Szijjártó Péter. Hozzátette: nagy szurkolói gárda kíséri el Paks csapatát. Az első mérközés 0-0-ás döntetlennel ért véget, így az Európa-liga következő köréért vívott párharc abszolút nyitott.

Négy magyar konzul támogatja a CFR Cluj-Paksi FC futballmérkőzés lebonyolítását csütörtökön Kolozsváron, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójának visszavágójára nagy szurkolói gárda kíséri el Paks csapatát. Kiemelte, hogy a hazai drukkerek szokás szerint számíthatnak a magyar konzulok segítségére, akik már a határállomáson várni fogják a különbuszaikat, majd el is kísérik őket a helyszínre, illetve a stadionban is hárman fognak szolgálatot teljesíteni.

Ha bárkinek bármilyen problémája vagy ügyes-bajos ügye merül fel, ne adj' Isten bajba kerül, akkor bármelyik konzulunk segítségét tudja kérni a helyszínen

- mondta. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint emellett ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt lehet hívni baj esetén már reggel hat órától: +40 767 773 755. "Természetesen a hazatérő szurkolóknak a határállomáson Magyarországra történő visszaérkezéskor is segítséget nyújtunk" - tette hozzá a miniszter.

Az első mérközés 0-0-ás döntetlennel ért véget Pakson, így a párharc abszolút nyitott. Ismert, az idegenben lőtt gólok nem számítanak, így ma az a csapat jut tovább, amelyik több gólt szerez.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA