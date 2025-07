Új szerepben láthatjuk a legendás angol támadót: nagy felelősséget vesz a nyakába Rooney

Wayne Rooney elképesztő összegű szerződést kötött a BBC-vel, hogy a Match of the Day futballműsor szakértője legyen a következő szezontól - jelentette a Mirror.

A Manchester United és az angol válogatott legendás játékosa a Gary Lineker távozása után átalakuló műsor új csapatához csatlakozik. A BBC zászlóshajó programját a jövőben Mark Chapman, Gabby Logan és Kelly Cates fogja felváltva vezetni.

A The Sun információi szerint a 39 éves Rooney szerződése tartalmaz egy kétéves hosszabbítási opciót is. A korábbi csatár várhatóan a világbajnokságon is szakértőként fog szerepelni olyan nevek mellett, mint Alan Shearer, Jurgen Klinsmann, Rio Ferdinand és Joe Hart.

Rooney-t, aki a Manchester United történetének legeredményesebb góllövője, az év elején rúgták ki a harmadosztályba kiesett Plymouth kispadjáról. Azóta már több alkalommal feltűnt szakértőként a BBC és a Sky Sports műsoraiban.

A korábbi támadó pályafutása során az Evertonnál mutatkozott be, majd a Manchester Unitednél töltött évei alatt 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett, miközben öt bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját is nyert. Játékos-pályafutása után edzőként dolgozott a Derby County, a DC United, a Birmingham és a Plymouth csapatainál.

Gary Lineker 25 év után májusban vezette utoljára a Match of the Day műsort. Távozását egy közösségi médiában közzétett, antiszemita megjegyzést tartalmazó bejegyzés körüli botrány gyorsította fel.