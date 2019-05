Modern népautót dob piacra a Skoda: itthon is bemutatták, ennyibe kerül

Magyarországon is bemutatták a vadiúj Skoda Scalát, amely a megfizethető népautók piacán igyekszik megvetni a lábát. Az árak már korábban is ismertek voltak, a legfapadosabb modellt már 5,4 millió forintért meg lehet vásárolni újonnan. A Pénzcentrum is ott járt a bemutatón.

Bár a Skoda Magyarország konfigurátorában már egy ideje nyilvánosak a hazai árak, fizikai valójában csak most mutatták be Magyarországon az új Skoda Scalát a Duna Autó óbudai kereskedésében. Bár a Skoda Rapid idő közben kikerült a kínálatból, a Scala vélhetően nem teljesen azt váltja majd, hanem a Volkswagen Golf riválisaként száll be a harcba - ami érdekes lépés a VW-csoport részéről, hiszen annak hamarosan érkezik a VIII. szériája.

A konfigurátorban már látható árlista szerint a Scala kicsit több, mint 5,4 millió forintról indul az 1.0 TSI benzinmotorral, 115 lóerővel, Active felszereltséggel. Eggyel magasabb szinten, Ambition felszereltséggel, szintén az egyliteres motorral már 5,9 millió forintot kérnek érte. Az 1,5 literes TSI motoros verzió azért már zsebbenyúlósabb, ez már 7 millió forint, és csak az automatizált (DSG) sebességváltóval érhető el. A legolcsóbb dízel az 1.6 TDI (115 LE) alapára pedig 6,8 millió forint.

A Golfot szorongatnák



Markó Zoltán arról beszélt, a Scalával a Skoda egy nagyot lépett előre, és komoly fejlesztés áll mögötte, amelyhez nagy bátorság kellett. A Scala egy új szegmensbe lépett, a "Golf-szegmensbe", és a VW modelljét a társmárka akarja megszorítani. A Scala a Golf alapjaira épül, a Skoda erősségeivel - hangzott el.

A Skoda méretileg a kategória közepére lőtte be a Scalát: a tengelytávja ugyanakkor elég hosszú 2649 milliméter, 4 centivel rövidebb, mint az Octavia. A csomagtér 467 liter, ehhez képest a versenytársak elmaradnak a kategóriában a Duna Autó vezetői szerint. A kasztni rengeteg acélelemet tartalmaz, ez pedig a biztonság mellett a menettulajdonságok kapcsán is fontos.

Új formavilág debütált



A Skoda új formanyelve is debütált a Scalával: dinamikus élek, kiemelkedések a motorháztetőn, a kerékíveken, illetve fontos elem marad a lámpa és a markáns hűtőmaszk is. A belső dizájn marad a megszokott tágas, praktikus, de emellett a kocsi belseje megfelel a modern kor követelményeinek is. Kiemelték, hogy a Scala nagyon részletesen személyreszabható, rengeteg extrát lehet hozzá rendelni az alap felszerltségi csomagokon túl, így pedig mindenki a maga képére tudja formálni az autóját, kompromisszumok és plusz csomagok nélkül. "A felszereltségi lista gyakorlatilag végtelen" - tette hozzá Makó, majd pedig párat kiemelve megemlítette az állandó internetkapcsolatot, a sportfutóművet, a hegymeneti asszisztenst és a kulcs nélküli indítást.

Kiemelték, hogy a kocsit össze lehet párosítani a telefonunkkal, és egy applikáció segítségével rengeteg praktikus dolgot lehet kihozni a kocsiból. GPS alapján például bármikor megtudhatjuk, hol parkoltunk. Emellett a menetadatokat is meg lehet nézni, és a szervizeléssel kapcsolatos dolgokat is meg lehet nézni benne - a kocsi értesíti a szervizt, ha meghibásodást érzékel magán, a szerelők pedig megkeresik a tulajdonost egy időponttal.

Az autóban 9 légzsák van alapból, és új felnicsalád is érkezik a Scalához, amelyekkel kevesebbet fog fogyasztani a kocsi. Emellett rengeteg biztonsági extrát is tettek az autóba: holttérfigyelő, parkolási asszisztens, vészfékező rendszer.