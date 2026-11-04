Hivatalos, jön a Wekerle Panel Program: ekkora támogatást lehet igényelni a lakásokra

Lakásonként akár 4-5 millió forintos támogatást is biztosíthat a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program, amelyek részleteiről a november 3-i Magyar Közlönyben jelent meg kormányhatározat. A kormány 2030-ig legalább 60 ezer lakás korszerűsítését célozza meg, a vissza nem térítendő támogatás aránya pedig 30 és 50 százalék között alakulhat. A pályázati feltételeket december közepéig kell kidolgozni, a támogatások igénylésére azonban egyelőre várni kell.

Megjelent a Magyar Közlönyben a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program meghirdetéséről szóló, 1359/2026. (XI. 3.) számú kormányhatározat. A döntés meghatározza a két felújítási program legfontosabb pénzügyi kereteit, a finanszírozás lehetséges forrásait, valamint a részletes pályázati feltételek kidolgozásának határidejét.

A programok célja a társasházakban élők lakhatási körülményeinek javítása, az épületek energetikai korszerűsítése és az egységes épületszintű felújítások ösztönzése. A kormány tervei szerint 2030-ig legalább 60 ezer panel- és társasházi lakást érnének el a támogatásokkal.

Akár ötmillió forint is járhat lakásonként

A kormányhatározat külön támogatási összeghatárt állapít meg a panelépületek és a hagyományos építésű társasházak számára. Előbbieknél lakásonként legfeljebb 4 millió forint, utóbbiaknál pedig maximum 5 millió forint támogatással számolnak.

A dokumentum szerint a vissza nem térítendő támogatás aránya legalább 30, legfeljebb 50 százalék lehet. Ez azt jelenti, hogy a felújítási költségeknek csak egy részét fedezheti az állami hozzájárulás, a fennmaradó összeg finanszírozásáról is gondoskodni kell.

A határozat ugyanakkor egyelőre nem részletezi, hogy pontosan milyen munkálatokra lehet majd támogatást igényelni, illetve milyen feltételeknek kell megfelelniük a pályázó társasházaknak. Ezeket a később megjelenő pályázati felhívások határozzák meg.

Ekkor indulhat a támogatások igénylése

A kormány több határidőt is meghatározott a programok előkészítésére. A gazdasági és energetikai miniszternek, a többi érintett tárca, valamint civil és szakmai partnerek bevonásával, 2026. december 15-ig kell kidolgoznia a pályázati felhívásokat.

A támogatások igénylését lehetővé tevő eljárás kialakításának határideje 2027. február 28. A kormányhatározat külön előírja, hogy az igénylési rendszer kialakításánál kerülni kell a felesleges adminisztratív terheket.

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Fontos ugyanakkor, hogy ezek az időpontok az előkészítésre vonatkoznak. A dokumentum nem határozza meg a pályázatok tényleges megnyitásának napját, így egyelőre nem tudni, pontosan mikortól jelentkezhetnek a lakóközösségek.

Honnan lesz pénz a felújításokra?

A programok finanszírozását részben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, vagyis a KEHOP Plusz forrásaiból, részben pedig az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó kvótabevételekből tervezik biztosítani.

A támogatások lebonyolításában a Magyar Fejlesztési Bank és a vele jogviszonyban álló pénzintézetek vesznek majd részt. A teljes rendelkezésre álló támogatási keret összegét ugyanakkor a most megjelent határozat nem tartalmazza. A finanszírozás előkészítésének részeként a vidék- és településfejlesztési miniszternek november 30-ig kell előterjesztést készítenie a KEHOP Plusz éves fejlesztési keretének szükséges módosításáról.

A programok egyik fontos eleme, hogy a felújításokban részt vevő tervezőkre és kivitelezőkre külön előminősítési rendszert vezetnének be. Ennek kidolgozására szintén december 15-i határidőt szabott a kormány. A rendszer célja, hogy megfelelő minőségi garanciákat biztosítson a felújítások során, miközben az épületek megújítása az építészeti és városképi szempontoknak is megfelel.