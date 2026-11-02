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Vége az ingatlanhirdetők alkupozíciójának: már messze ők vannak többségben – most járhatnak jól a vevők?

Pénzcentrum
2026. november 2. 14:28 3 perc

Bár az Otthon Start kivezetése átmenetileg felpörgette a lakáspiaci keresletet októberben, az élénkülés mellett továbbra is több eladó ingatlan jutott a tavalyinál kevesebb érdeklődőre – derül ki az ingatlan.com havi kereslet–kínálati összesítőjéből. Októberben összesen mintegy 250 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. A napi átlag szeptemberhez képest 3,8 százalékkal emelkedett, de az egy és két évvel korábbi szinttől ez 15, illetve 16 százalékos visszaesést takar.

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„Az októberi keresletnövekedést az Otthon Start Program lezárása előtti hajrá hozta: ha ez nem lett volna, akkor 2 százalékkal csökkent volna az érdeklődések alapján mért kereslet. Az utolsó napokban elsősorban azok a lakóingatlanok voltak a fókuszban, amelyek az Otthon Start Program árplafonjába még belefértek, a végső határidő napján, október 31-én viszont már elfogyott a lendület, aznap már szeptemberhez képest is csökkent a kereslet” – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

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Az OSP utolsó hetében október 26–30. között 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az ingatlan.com-on hirdetett eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain.

A szeptemberi munkanapok átlagához viszonyítva 22 százalékkal volt élénkebb a piaci kereslet, és ugyanekkora volt a növekmény október első két hetéhez képest is. A bejelentések nélkül várható szinthez képest Budapesten az Otthon Start Programnak megfelelő lakások iránt 55, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 46 százalékkal nőtt az érdeklődés. A községekben ugyanez 10 százalék volt.

A csúcspontot október 28. jelentette, amikor az országos hívásszám 41 százalékkal haladta meg az Otthon Start Program megszűnésének bejelentése nélkül várható szintet. Október 31-én már egy átlagos szombatinál is valamivel kevesebben telefonáltak.

A teljes hónapot nézve a lakások iránti napi átlagos kereslet 10,4 százalékkal nőtt szeptemberhez képest, a házaké viszont 3,8 százalékkal csökkent. Budapesten 8,7, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 5,9 százalékos havi élénkülés látszott. Éves összevetésben egyedül Veszprém vármegyében nőtt az érdeklődés, 4,2 százalékkal.

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Hároméves csúcson a kínálat, már kereshetőek a Wekerle Plusz-os ingatlanok

Októberben 31,1 ezer eladó lakás- és ház új hirdetése jelent meg a kínálatban, ami 13,5 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Az elérhető teljes kínálat ugyanakkor bővült: október végén a vevők 150,4 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés közül válogathattak, ami havi összevetésben 1,4, éves szinten 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. Utoljára 2023 novemberében volt ilyen bőséges a kínálat.

A programváltás utáni tájékozódást segíti, hogy november 1-től elsőként az ingatlan.com-on lehet külön keresni a Wekerle Plusz feltételeinek megfelelő hirdetésekre. A következő időszakban a kínálat további növekedése várható és folytatódhat a kereslet konszolidációja, így a lakáspiac nyugodt tempóban fordulhat rá 2027-re.

„Jelenleg nem látunk olyan keresleti rohamot kibontakozni, amely újabb áremelkedési hullámot indítana el. Minimális ingadozás mellett inkább stagnáló árakra számítunk. A 2-3 százalékos várható infláció mellett ez reálértéken enyhe árcsökkenést jelenthet. Az elmúlt hónapok tendenciái alapján várható 6–7 százalékos várható béremelkedés mellett pedig tovább javíthatja a lakások megfizethetőségét” - fogalmazta meg lakáspiaci várakozásait az ingatlan.com szakértője.
Címlapkép: Getty Images
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