A specifikus műemlékvédelmi pályázat mellett a kormány egy jóval szélesebb réteget érintő, általános otthonfelújítási csomagot is bejelentett.
Vége az ingatlanhirdetők alkupozíciójának: már messze ők vannak többségben – most járhatnak jól a vevők?
Bár az Otthon Start kivezetése átmenetileg felpörgette a lakáspiaci keresletet októberben, az élénkülés mellett továbbra is több eladó ingatlan jutott a tavalyinál kevesebb érdeklődőre – derül ki az ingatlan.com havi kereslet–kínálati összesítőjéből. Októberben összesen mintegy 250 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. A napi átlag szeptemberhez képest 3,8 százalékkal emelkedett, de az egy és két évvel korábbi szinttől ez 15, illetve 16 százalékos visszaesést takar.
„Az októberi keresletnövekedést az Otthon Start Program lezárása előtti hajrá hozta: ha ez nem lett volna, akkor 2 százalékkal csökkent volna az érdeklődések alapján mért kereslet. Az utolsó napokban elsősorban azok a lakóingatlanok voltak a fókuszban, amelyek az Otthon Start Program árplafonjába még belefértek, a végső határidő napján, október 31-én viszont már elfogyott a lendület, aznap már szeptemberhez képest is csökkent a kereslet” – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Az OSP utolsó hetében október 26–30. között 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az ingatlan.com-on hirdetett eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain.
A szeptemberi munkanapok átlagához viszonyítva 22 százalékkal volt élénkebb a piaci kereslet, és ugyanekkora volt a növekmény október első két hetéhez képest is. A bejelentések nélkül várható szinthez képest Budapesten az Otthon Start Programnak megfelelő lakások iránt 55, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 46 százalékkal nőtt az érdeklődés. A községekben ugyanez 10 százalék volt.
A csúcspontot október 28. jelentette, amikor az országos hívásszám 41 százalékkal haladta meg az Otthon Start Program megszűnésének bejelentése nélkül várható szintet. Október 31-én már egy átlagos szombatinál is valamivel kevesebben telefonáltak.
A teljes hónapot nézve a lakások iránti napi átlagos kereslet 10,4 százalékkal nőtt szeptemberhez képest, a házaké viszont 3,8 százalékkal csökkent. Budapesten 8,7, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 5,9 százalékos havi élénkülés látszott. Éves összevetésben egyedül Veszprém vármegyében nőtt az érdeklődés, 4,2 százalékkal.
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Hároméves csúcson a kínálat, már kereshetőek a Wekerle Plusz-os ingatlanok
Októberben 31,1 ezer eladó lakás- és ház új hirdetése jelent meg a kínálatban, ami 13,5 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Az elérhető teljes kínálat ugyanakkor bővült: október végén a vevők 150,4 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés közül válogathattak, ami havi összevetésben 1,4, éves szinten 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. Utoljára 2023 novemberében volt ilyen bőséges a kínálat.
A programváltás utáni tájékozódást segíti, hogy november 1-től elsőként az ingatlan.com-on lehet külön keresni a Wekerle Plusz feltételeinek megfelelő hirdetésekre. A következő időszakban a kínálat további növekedése várható és folytatódhat a kereslet konszolidációja, így a lakáspiac nyugodt tempóban fordulhat rá 2027-re.
„Jelenleg nem látunk olyan keresleti rohamot kibontakozni, amely újabb áremelkedési hullámot indítana el. Minimális ingadozás mellett inkább stagnáló árakra számítunk. A 2-3 százalékos várható infláció mellett ez reálértéken enyhe árcsökkenést jelenthet. Az elmúlt hónapok tendenciái alapján várható 6–7 százalékos várható béremelkedés mellett pedig tovább javíthatja a lakások megfizethetőségét” - fogalmazta meg lakáspiaci várakozásait az ingatlan.com szakértője.
A 2027-ben elinduló energetikai program elsőként, februárban a családi házak tulajdonosait célozza meg, majd márciusban a társasházak és lakásszövetkezetek számára is megnyílik a lehetőség.
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