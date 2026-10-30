A harmadik negyedévben országosan már csak 0,5 százalékkal nőttek a lakásárak, a vidéki városokban pedig csökkenést mért a jegybank.
Bejelentette a hazai nagybank: megindult a regisztráció és a tanácsadás a Wekerle+ hitel felvételére
Az MBH Bank elindította a Wekerle Program iránt érdeklődők számára a regisztrációt és a tanácsadást. Az ügyfelek már tájékozódhatnak az MBH Bank honlapján, és előzetesen jelezhetik érdeklődésüket az ország legnagyobb fiókhálózatában. Ezzel párhuzamosan az MBH Bank a következő két hétben egyedülálló, 2,5 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start Hitelt
Az MBH a Wekerle Program iránt érdeklődők előtt megnyitotta a regisztrációkat, miközben november 15-ig kedvezményes kamattal kínálja az Otthon Start Hitelt.
A Wekerle Program után érdeklődők az MBH Bank honlapján már megtalálják a programmal kapcsolatos első információkat, és jelezhetik érdeklődésüket. Az ügyfelek a bank honlapján és telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az ország legnagyobb bankfiókhálózatában is segítséget kaphatnak a számukra megfelelő finanszírozási lehetőség kiválasztásához.
Emellett az MBH Csoporthoz tartozó Otthon Centrum és Fundamenta országos hálózatában több mint 1500 pénzügyi tanácsadó segíti az ügyfeleket, akik akár az ügyfél otthonában is rendelkezésre állnak.
Az MBH Bank a Wekerle Programhoz kapcsolódó ajánlat előkészítésével párhuzamosan továbbra is kiemelt figyelmet fordít azokra az ügyfelekre, akik még az Otthon Start Program keretében szeretnék megvalósítani otthonteremtési terveiket. A bank a 2026. október 29. és november 15. között befogadott, a program feltételeinek megfelelő kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kedvezményes kamattal teszi elérhetővé az MBH Otthon Start Hitelt.
A várhatóan megnövekedő ügyfélforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében az MBH Bank megerősített ügyintézői létszámmal és priorizált ügyintézéssel készül az időszakra. A 2,5 százalékos kamathoz 2,61–2,62 százalékos THM tartozik.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
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