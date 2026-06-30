Sok magyar kerül ilyen helyzetbe otthon: ekkor kezdődik csak az igazi rémálom

A lefolyódugulás, a villanyszerelést igénylő hibák és a zárproblémák a leggyakoribb otthoni vészhelyzetek Magyarországon. Egy friss kutatás szerint ugyanakkor a legtöbb embernek nem a javítás költsége okozza a legnagyobb stresszt, hanem az, hogy gyorsan talál-e megbízható szakembert. A felmérés arra is rámutatott, hogy az otthoni asszisztenciaszolgáltatások iránt az életkor előrehaladtával egyre nagyobb az igény.

A legnagyobb stresszt nem a várható költségek, hanem a gyors segítség hiánya és a javítások minőségének bizonytalansága jelentik a magyaroknak az otthonukat érintő vészhelyzetek esetén – derül ki az Alfa Biztosító felméréséből.

A biztosítói asszisztenciaszolgáltatásokat, amikor probléma esetén a biztosító küld szakembert és segít a megoldásban, ismerik a magyarok, a válaszadók több mint 92 százaléka már hallott ilyenekről – ez derül ki a mintegy huszonkétezer ember megkérdezésével készült kutatásból, amely az asszisztenciaszolgáltatások ismertségét és a velük kapcsolatos elvárásokat térképezte fel 2026 áprilisában. A kutatásban arra is kíváncsi volt az Alfa Biztosító, milyen otthoni problémákkal találkoznak a leggyakrabban és a segítségnyújtás milyen formáit tartják a leghasznosabbnak.

Az egyes szolgáltatástípusok megítélése eltérő: a válaszadók utas asszisztenciát tartják a legértékesebbnek: 32%-uk szerint ez a leghasznosabb, az otthoni asszisztencia az emberek 14%-a szerint fontos, meglepő ugyanakkor, hogy a gépjármű-asszisztencia alig kelt érdeklődést, a válaszadók kevesebb, mint 4%-a válaszolta, hogy szerinte ez a legértékesebb asszisztenciaszolgáltatás. Életkori bontásban jól kirajzolódik egy preferenciaváltás: 40 éves kortól az otthoni asszisztenciaszolgáltatás iránti igény erősödik, fokozatosan átveszi a vezető szerepet az utas asszisztenciával szemben, amely a fiatalabb korosztály (18–39 év) prioritása.

Az elmúlt 2-3 évben előfordult, leggyakoribb otthoni problémák között a lefolyók eldugulása a leggyakoribb, a megkérdezettek 73%-a találkozott ezzel, míg az otthoni elektromosság villanyszerelőt igénylő hibájával 71%. Beragadt vagy elromlott zárral pedig a válaszadók 69% küzdött az utóbbi időben. A klasszikusok mellett a válaszokban olyan bosszúságok is felbukkantak, mint a darázsfészek, a padláson megtelepedett egerek, a redőnyöket érintő hibák vagy épp a házfalra fújt graffiti.

Az érintetteknek a legnagyobb stresszt nem a várható számla okozza – szól a felmérés egyik legbeszédesebb eredménye. A két kiemelkedő stresszfaktor a gyors, 24 órán belüli segítség hiánya (78%), valamint a bizonytalanság, hogy jó minőségű lesz-e a javítás (75%). Ehhez képest a váratlan költség (18%) és a javítás időpontjának a leszervezése (7%) jóval kevésbé borzolja az érintettek idegrendszerét.

„Az adatokból több tanulság is kirajzolódik. A legfontosabb talán az, hogy a jó döntés nyújtotta biztonság, vagyis az, hogy a probléma tartósan és színvonalasan oldódjon meg, jóval fontosabb, mint maga az ár. Az emberek elsősorban gyorsaságot és megbízhatóságot várnak egy asszisztenciaszolgáltatástól: minden korosztályban bizonyult az egyik legfontosabb értéknek, ha a szolgáltató, vagyis a biztosító garanciát vállal a szakember munkájára” – mondta az eredmények kapcsán Szombat Tamás, az Alfa Biztosító vezérigazgató-helyettese.

A kényelem szintén meglepően erősen szerepelt a szempontok között: a modern, akár applikáción keresztül intézhető ügyintézést minden korosztály egyformán fontosnak értékelte, nemcsak a fiatalok.