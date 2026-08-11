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A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta
Egy ingatlan eladásánál nem mindig a drága felújítások vagy a látványos átalakítások hozzák a legnagyobb árnövekedést. Sokszor néhány egyszerű, ám gyakran figyelmen kívül hagyott lépés dönt arról, hogy mennyit hajlandók fizetni a vevők. Német ingatlanszakértők tíz olyan módszert gyűjtöttek össze, amelyekkel javítható az eladás esélye és az elérhető vételár – miközben ezekből a tanácsokból a vásárlók is tanulhatnak, hiszen megmutatják, milyen apró trükkökkel próbálják vonzóbbá tenni az eladók az ingatlanokat.
Amikor elérkezik a ház- vagy lakáseladás ideje, a legtöbb tulajdonos arra törekszik, hogy a lehető legmagasabb árat érje el a piacon. Sokan azt gondolják, hogy ehhez méregdrága felújításokra vagy bonyolult trükkökre van szükség, pedig az ingatlanértékelő szakértők szerint a siker nyitja gyakran meglepően egyszerű dolgokban rejlik. Német ingatlanszakértők a Die Zeit cikkében gyűjtötték össze azt a 10 legfontosabb tanácsot, amellyel jelentősen növelhetjük az eladási árat – és amelyeket vásárlóként sem árt ismerni, hogy átlássunk a szitán. Bár némelyik banálisnak tűnhet, bizony, sok eladó nem figyel oda ezekre a dolgokra.
1. Hirdessük a házat a lehető legszélesebb körben!
Sok tulajdonos abba a hibába esik, hogy „diszkréten” próbálja eladni a lakást: először csak a szomszédoknak, barátoknak szól, vagy fű alatt keres vevőt, mert így szeretné elkerülni a stresszt és a felfordulást. A szakértők szerint ez súlyos anyagi veszteséget jelenthet.
Minél többen tudnak az ingatlanról, annál magasabb lesz a végleges ár. A jó eladási ár kulcsa a vevők közötti verseny. Ha több érdeklődő licitál ugyanarra a házra, a tulajdonos lényegesen több pénzzel zárhatja az üzletet. Ezért érdemes az ingatlant a lehető legtöbb felületen meghirdetni: a nagy ingatlanszolgáltató portálokon, az ingyenes apróhirdetési oldalakon, a helyi újságban, sőt, akár egy külön erre a célra létrehozott Instagram- vagy TikTok-oldalon is, ahol fotókkal és videókkal a fiatalabb vásárlói réteget is megszólíthatjuk. Ebben az esetben határozottan igaz a szabály: a több mindig több.
2. Vegyük komolyan az első ajánlatokat!
Gyakori tévhit, hogy a legelső ajánlatokat vissza kell utasítani, mert „később úgyis jön majd valaki, aki többet fizet”. A valóságban ez a későbbi álomvevő ritkán érkezik meg.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legelső ajánlatok a legjobbak. Azok az emberek, akik aktívan keresnek ingatlant, értesítéseket állítanak be a telefonjukon. Amikor felkerül egy új hirdetés, azonnal lépnek, ha a lakás megfelel az elképzeléseiknek. Ők azok, akik pénzügyileg már felkészültek, és gyakran már a banki hitel előzetes jóváhagyásával a zsebükben érkeznek. Ne habozzunk hát: az első komoly érdeklődőkre érdemes azonnal lecsapni!
3. Ne vigyük túlzásba a felújítást az eladás előtt!
Nagy hiba közvetlenül az eladás előtt milliós összegeket fektetni egy új konyhabútorba vagy prémium beépített elemekbe abban a reményben, hogy ez emeli az ingatlan értékét. A modernizálási munkákra elköltött pénz ritkán térül meg 1:1 arányban az vételárban. Ráadásul az egyéni ízlésvilágú felújításokkal könnyen szűkíthetjük is a lehetséges vevők körét, hiszen a legtöbb embernek már megvan a saját elképzelése az otthonáról.
Ha a konyha nagyon régi és lelakott, ahelyett, hogy újat vennénk, néha az is elég, ha egyszerűen kibontjuk és kidobjuk. A vevők úgyis kiütetnék, és ha ezt megtesszük helyettük, munkát spórolunk nekik. Egyetlen kivétel van, amire érdemes költeni: a fűtési rendszer. Ha a kazán elavult vagy elromlott, annak cseréje megnyugtatja a vevőket, akik rettegnek a kiszámíthatatlan energiaköltségektől és a szakemberekkel való bajlódástól. Ám itt is tartsuk szem előtt a költséghatékonyságot: csak a szükséges minimumot korszerűsítsük!
4. A tisztaság többet ér, mint a luxus
Az, hogy mi adja el a házat, gyakran meglepően hétköznapi dolog. A szakértők ezt viccesen „nagymama-szintű tisztaságnak” nevezik. Nem a méregdrága dizájnelemek számítanak, hanem a helyiségek hangulata és tisztasága.
A felmosott padló és a ragyogóan tiszta ablakok az ápoltság és az otthonosság érzetét keltik – teljesen mindegy, hogy a járólap régi vagy kicsit sérült-e. Ha még a lakásban élünk az eladás alatt, figyeljünk az alapvető dolgokra: legyen bevetve az ágy, ne heverjen szennyes a mosógép előtt, ne hagyjunk ételmaradékot a konyhában, és alaposan szellőztessünk ki. Ugyanez igaz az udvarra és a kertre is: a lenyírt fű és a gondozott sövény rendet sugall. Az ember nemcsak az eszével, hanem az érzéseivel is vásárol, a dohos szag vagy a kupi pedig azonnal elriasztja a vásárlókat.
5. Készítsük elő az ingatlant: jöhet a home staging
Ha az eladandó házban korábban idős emberek laktak, a berendezés valószínűleg elavult. A sötétbarna szekrénysorok, a mintás tapéták és a komor színek elriasztják a fiatalabb vevőket, akik a leginkább aktív vásárlói réteget alkotják. A vevő tiszta, tágas tereket szeretne látni, ahová beleképzelheti a saját életét.
Éppen ezért érdemes a felesleges bútorokat kipakolni. Sőt, sok esetben kifizetődő a home staging szolgáltatás igénybevétele is: ilyenkor szakemberek rendezik be a kiürített tereket bérelt, modern bútorokkal, lámpákkal és dekorációval. Ez kiemeli az ingatlan előnyeit, világosabbá teszi a szobákat, és segít a vevőnek elképzelni a terek elrendezését. Bár a lakberendezési felkészítés költséges lehet, a jobb eladási ár révén többszörösen megtérülhet.
6. Készítsünk elő minden fontos dokumentumot!
Számos adásvétel nem az áron vagy az ingatlan állapotán, hanem a hiányzó papírokon bukik el. Aki hitelt szeretne felvenni a vásárláshoz, annak azonnal szüksége van a hivatalos dokumentumokra: alaprajzra, építési engedélyekre, lakóterület-számításra és energiatanúsítványra.
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Ha a dokumentumok beszerezése hetekig tart, a vevő továbbáll, és keres egy másik ingatlant. Különösen a tetőtér-beépítéseknél és télikerteknél ragaszkodnak a vásárlók és a bankok az építési engedélyekhez, hogy kizárják a feketeépítkezést. A hiányzó engedélyekből vagy a tévesen megadott alapterületből ráadásul később komoly jogi viták is kialakulhatnak, amit jobb megelőzni.
7. Figyeljünk a részletekre – de ne maszkírozzuk el a hibákat!
A legapróbb részletek is megakaszthatják a döntést. Ha még a házban lakunk a megtekintések idején, vegyük le a falakról a túlságosan személyes, furcsa vagy megosztó képeket (például az aktképeket vagy a túlzottan absztrakt műalkotásokat). Ugyancsak zavaró lehet a zsúfoltság: a túldekorált, meglepetésjátékokkal, plüssökkel vagy művirágokkal teli szobák szűkítik a teret. A falak színénél maradjunk a semleges árnyalatoknál (fehér, krém, bézs), mert a harsány rózsaszín vagy piros láttán a vevő azonnal a tisztasági festés pluszköltségeit kezdi el számolgatni.
Ugyanakkor figyeljünk arra is, hogy ne essünk a másik végletbe! Ha a megtekintéskor minden gyanúsan frissen van lefestve vagy elfedve, a tapasztaltabb vevők és szakértők azonnal gyanakodni kezdenek, hogy el akarunk takarni valamilyen súlyos hibát, például a beázást vagy a penészedést.
8. Zárjuk ki az érzelmeket az eladásból!
Sokan nem jókedvükben, hanem kényszerűségből – válás, örökség vagy idős hozzátartozó ápolása miatt – adják el az ingatlant. Az érzelmi kötődés miatt a tulajdonosok gyakran irreálisan magas árat szabnak meg, vagy végtelenségig húzzák a döntést.
Ilyenkor érdemes feltenni magunknak a kérdést: Ha ma nem lenne az enyém ez a ház, megvenném újra? Ha erre a válasz nem, akkor fel kell ismerni, hogy az ingatlan már csak terhet jelent. A legjobb ár mindig az, amit a piac az adott pillanatban reálisan megfizet. Ha úgy érezzük, túl sok emlék köt a házhoz, bízzuk az értékesítést és a tárgyalást egy kívülálló családtagra vagy egy profi ingatlanközvetítőre, aki érzelmektől mentesen, racionálisan tud dönteni.
9. Időzítsük okosan a hirdetést!
Az évszakok és az időjárás meglepően nagy hatással vannak a vásárlási kedvre. A legideálisabb időszak a tavasz: az emberek hangulata jobb, a napsütésben a kertek virágoznak, és a szép zöld udvar még az idősebb épületek hibáiról is képes elterelni a figyelmet.
A másik erős időszak a késő nyár és a kora ősz, amikor a nyaralásból visszatérő családok új otthont keresnek. Ezzel szemben a szürke, hideg téli hónapokban – amikor korán sötétedik, és a megtekintések többsége sötétben zajlik – érdemes elhalasztani a hirdetés feladását, mert az ingatlan ritkán mutatja a legszebb arcát.
10. Húzódjunk hátra eladóként, ne nyomuljunk!
Végül, de nem utolsósorban: maguk a tulajdonosok is elriaszthatják a vevőt a viselkedésükkel. A túlzottan domináns, tolakodó eladók, akik kikiáltóként dicsérik a ház minden négyzetcentiméterét – elmesélve, hogy mennyibe került tíz éve a kilincs –, szorongást válthatnak ki a látogatóból.
Hagyjuk, hogy a vevő saját maga fedezze fel a teret! Ő tudja a legjobban, mi tetszik neki és mi nem, függetlenül attól, hogy mi mennyit költöttünk rá régen. Ha a vevő úgy érzi, nyomást gyakorolnak rá, feszülten távozik, és szinte biztosan nem tesz majd ajánlatot. A türelem, a visszafogottság és a barátságos, de nem tolakodó jelenlét sokkal közelebb visz a sikeres üzlethez.
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