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Vámosszabadi, 2026. július 28.Érdeklõdõ a Duna medrében a folyó rekord alacsony vízállásánál Vámosszabadi határában 2026. július 28-án.MTI/Krizsán Csaba
Otthon

Stabilizálódni látszik a Duna vízszintje, de a hőség miatt továbbra is kérik az önkéntes fogyasztáscsökkentést

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 09:11

Magyar Péter friss Facebook‑posztja szerint már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és az osztrák vízgyűjtőkön érkező csapadék is javíthat a helyzeten. A paksi turbina ismét üzemel, de a mai forró napon továbbra is nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.

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Magyar Péter a Facebookon számolt be arról, hogy a Duna vízszintje lassan stabilizálódik: a vasárnapi mélyponthoz képest már kilenc centiméterrel magasabban áll a folyó. A vízügyi előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkön várható eső további javulást hozhat, ami enyhítheti a kisvízi helyzetet a magyarországi szakaszokon is. A posztban kiemelte, hogy Paksnál ismét üzemel a turbina, ami arra utal, hogy a vízszint elérte azt a kritikus határt, amely mellett a hűtés biztonságosan fenntartható.

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A javuló jelek ellenére Magyar Péter arra figyelmeztet, hogy a mai, rendkívül forró napon továbbra is kiemelten fontos az önkéntes fogyasztáscsökkentés. A hőség miatt a rendszer terhelése jelentősen megugrik, és minden megtakarított kilowattóra számít. A lakosság és a vállalatok együttműködése segíthet abban, hogy a vízszint stabilizálódása mellett az energiatermelés és az ellátásbiztonság is fenntartható maradjon.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA 
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