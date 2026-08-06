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Stabilizálódni látszik a Duna vízszintje, de a hőség miatt továbbra is kérik az önkéntes fogyasztáscsökkentést
Magyar Péter friss Facebook‑posztja szerint már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és az osztrák vízgyűjtőkön érkező csapadék is javíthat a helyzeten. A paksi turbina ismét üzemel, de a mai forró napon továbbra is nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.
Magyar Péter a Facebookon számolt be arról, hogy a Duna vízszintje lassan stabilizálódik: a vasárnapi mélyponthoz képest már kilenc centiméterrel magasabban áll a folyó. A vízügyi előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkön várható eső további javulást hozhat, ami enyhítheti a kisvízi helyzetet a magyarországi szakaszokon is. A posztban kiemelte, hogy Paksnál ismét üzemel a turbina, ami arra utal, hogy a vízszint elérte azt a kritikus határt, amely mellett a hűtés biztonságosan fenntartható.
A javuló jelek ellenére Magyar Péter arra figyelmeztet, hogy a mai, rendkívül forró napon továbbra is kiemelten fontos az önkéntes fogyasztáscsökkentés. A hőség miatt a rendszer terhelése jelentősen megugrik, és minden megtakarított kilowattóra számít. A lakosság és a vállalatok együttműködése segíthet abban, hogy a vízszint stabilizálódása mellett az energiatermelés és az ellátásbiztonság is fenntartható maradjon.
Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
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