Nagy fordulat a lakáspiacon: ebben az öt magyar városban könnyebb lett saját otthonhoz jutni

Bár a lakásárak tovább emelkedtek, a bérek ennél gyorsabban nőttek, így öt nagyvárosban könnyebbé vált a lakásvásárlás egy év alatt. Budapesten egy 50 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához már közel fél évvel kevesebb nettó átlagkereset szükséges, mint tavaly, miközben egy kutatásban vizsgált hat nagyváros közül egyedül Miskolcon romlott a megfizethetőség.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 764 100 forint, a kedvezményekkel számolt nettó átlagkereset pedig 535 900 forint volt. A nettó keresetek egy év alatt 11 százalékkal emelkedtek, ami több nagyvárosban is meghaladta a lakásárak növekedési ütemét.

A Bankmonitor szakértői azt vizsgálták, hogy az országos nettó átlagkeresetből hány havi, illetve hány évnyi átlagfizetésre lenne szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához Budapesten, Győrben, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon. A számítás az ingatlan.com 2022 és 2026 közötti májusi kínálati négyzetméteráraira épül.

Öt városban javult a megfizethetőség, Miskolcon romlott a helyzet

Budapesten egy 50 négyzetméteres lakás ára 2026 májusában 61,2 millió forint volt. Ez az összeg a közölt adatok alapján 114,2 havi, vagyis 9,52 évnyi országos nettó átlagkeresetnek felel meg. Ez még mindig magas érték, de kedvezőbb, mint egy évvel korábban, amikor több mint 120 havi átlagfizetésre lett volna szükség. Hasonló tendencia figyelhető meg Győrben, Pécsen, Szegeden és Debrecenben is: mindenhol csökkent a szükséges keresetek száma.

A javulást nem az árak csökkenése okozta, hanem az, hogy az országos nettó átlagkereset gyorsabban emelkedett. A kínálati négyzetméterárak minden vizsgált városban nőttek, öt városban azonban ennél nagyobb ütemben emelkedett az országos nettó átlagkereset.

A vizsgált hat város közül egyedül Miskolcon romlott a megfizethetőség. A négyzetméterárak egy év alatt közel 19 százalékkal nőttek, ez az emelkedés azonban jóval meghaladta a keresetek emelkedését. Ennek következtében a szükséges havi fizetések száma 57,4-ről 61,5-re nőtt. Bár Miskolc továbbra is a legolcsóbb a nagyvárosok közül, a helyzet egyértelműen kedvezőtlenebb lett az elmúlt évben.

2024-ben volt a legkedvezőbb az ár-jövedelem arány

A vizsgált időszak alapján 2024-ben volt a legkedvezőbb a lakásárak és a keresetek viszonya. 2022 májusa és 2024 májusa között a nettó átlagkereset több mint 30 százalékkal nőtt, miközben a lakásárak ennél lassabban emelkedtek. Ez minden városban javította a megfizethetőséget. 2025-ben azonban ismét gyorsult az áremelkedés, ami rontotta a helyzetet, és bár 2026-ban öt városban ismét javult az ár-jövedelem arány, a 2024-es szintet még nem sikerült elérni.

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A 2022 májusa és 2026 májusa közötti összevetésben Budapesten és Győrben csökkent a legnagyobb mértékben a lakásárhoz szükséges havi átlagkeresetek száma. Budapesten és Győrben mintegy 15 százalékkal csökkent a szükséges évek száma 2022-höz képest, míg a többi városban csak 4 és 5 százalék közötti volt a javulás. Ennek oka, hogy az országos nettó átlagkereset 2022 májusa és 2026 májusa között közel 57 százalékkal nőtt, miközben a lakásárak Budapesten és Győrben ennél kisebb mértékben emelkedtek. Más városokban viszont az árak gyorsabban követték a bérek növekedését.

Az átlagkereset sok háztartás valós helyzetét elfedi

Fontos azonban, hogy az átlagkereset nem tükrözi mindenki helyzetét. A nettó mediánkereset 2026 májusában 436 200 forint volt, ami azt jelenti, hogy a dolgozók fele legfeljebb ekkora nettó keresettel rendelkezett. Ezzel számolva egy 50 négyzetméteres budapesti lakás becsült kínálati ára közel 12 évnyi teljes nettó mediánkeresetnek felel meg, ami jól mutatja, hogy a valóságban sokak számára még ennél is nehezebb a lakásvásárlás.

A tényleges lehetőségeket ráadásul az önerő, a hitelképesség és a kamatok is befolyásolják. Bár a számok alapján javult a helyzet, a saját otthon megszerzése továbbra is komoly pénzügyi kihívás marad a legtöbb nagyvárosban.