2026. július 16. csütörtök Valter
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
apartments, ház, lakóház, ingatlan, lakások
Otthon

Nagy fordulat a lakáspiacon: ebben az öt magyar városban könnyebb lett saját otthonhoz jutni

Pénzcentrum
2026. július 16. 19:48

Bár a lakásárak tovább emelkedtek, a bérek ennél gyorsabban nőttek, így öt nagyvárosban könnyebbé vált a lakásvásárlás egy év alatt. Budapesten egy 50 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához már közel fél évvel kevesebb nettó átlagkereset szükséges, mint tavaly, miközben egy kutatásban vizsgált hat nagyváros közül egyedül Miskolcon romlott a megfizethetőség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 764 100 forint, a kedvezményekkel számolt nettó átlagkereset pedig 535 900 forint volt. A nettó keresetek egy év alatt 11 százalékkal emelkedtek, ami több nagyvárosban is meghaladta a lakásárak növekedési ütemét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bankmonitor szakértői azt vizsgálták, hogy az országos nettó átlagkeresetből hány havi, illetve hány évnyi átlagfizetésre lenne szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához Budapesten, Győrben, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon. A számítás az ingatlan.com 2022 és 2026 közötti májusi kínálati négyzetméteráraira épül.

Öt városban javult a megfizethetőség, Miskolcon romlott a helyzet

Budapesten egy 50 négyzetméteres lakás ára 2026 májusában 61,2 millió forint volt. Ez az összeg a közölt adatok alapján 114,2 havi, vagyis 9,52 évnyi országos nettó átlagkeresetnek felel meg. Ez még mindig magas érték, de kedvezőbb, mint egy évvel korábban, amikor több mint 120 havi átlagfizetésre lett volna szükség. Hasonló tendencia figyelhető meg Győrben, Pécsen, Szegeden és Debrecenben is: mindenhol csökkent a szükséges keresetek száma.

A javulást nem az árak csökkenése okozta, hanem az, hogy az országos nettó átlagkereset gyorsabban emelkedett. A kínálati négyzetméterárak minden vizsgált városban nőttek, öt városban azonban ennél nagyobb ütemben emelkedett az országos nettó átlagkereset.

A vizsgált hat város közül egyedül Miskolcon romlott a megfizethetőség. A négyzetméterárak egy év alatt közel 19 százalékkal nőttek, ez az emelkedés azonban jóval meghaladta a keresetek emelkedését. Ennek következtében a szükséges havi fizetések száma 57,4-ről 61,5-re nőtt. Bár Miskolc továbbra is a legolcsóbb a nagyvárosok közül, a helyzet egyértelműen kedvezőtlenebb lett az elmúlt évben.

2024-ben volt a legkedvezőbb az ár-jövedelem arány

A vizsgált időszak alapján 2024-ben volt a legkedvezőbb a lakásárak és a keresetek viszonya. 2022 májusa és 2024 májusa között a nettó átlagkereset több mint 30 százalékkal nőtt, miközben a lakásárak ennél lassabban emelkedtek. Ez minden városban javította a megfizethetőséget. 2025-ben azonban ismét gyorsult az áremelkedés, ami rontotta a helyzetet, és bár 2026-ban öt városban ismét javult az ár-jövedelem arány, a 2024-es szintet még nem sikerült elérni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 2022 májusa és 2026 májusa közötti összevetésben Budapesten és Győrben csökkent a legnagyobb mértékben a lakásárhoz szükséges havi átlagkeresetek száma. Budapesten és Győrben mintegy 15 százalékkal csökkent a szükséges évek száma 2022-höz képest, míg a többi városban csak 4 és 5 százalék közötti volt a javulás. Ennek oka, hogy az országos nettó átlagkereset 2022 májusa és 2026 májusa között közel 57 százalékkal nőtt, miközben a lakásárak Budapesten és Győrben ennél kisebb mértékben emelkedtek. Más városokban viszont az árak gyorsabban követték a bérek növekedését.

Az átlagkereset sok háztartás valós helyzetét elfedi

Fontos azonban, hogy az átlagkereset nem tükrözi mindenki helyzetét. A nettó mediánkereset 2026 májusában 436 200 forint volt, ami azt jelenti, hogy a dolgozók fele legfeljebb ekkora nettó keresettel rendelkezett. Ezzel számolva egy 50 négyzetméteres budapesti lakás becsült kínálati ára közel 12 évnyi teljes nettó mediánkeresetnek felel meg, ami jól mutatja, hogy a valóságban sokak számára még ennél is nehezebb a lakásvásárlás.

A tényleges lehetőségeket ráadásul az önerő, a hitelképesség és a kamatok is befolyásolják. Bár a számok alapján javult a helyzet, a saját otthon megszerzése továbbra is komoly pénzügyi kihívás marad a legtöbb nagyvárosban.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakásvásárlás #átlagkereset #lakáspiac #ksh #ingatlanpiac #bérek #ingatlan.com #lakásárak #ingatlanárak #bankmonitor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:34
20:00
19:48
19:37
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 16.
Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért
2026. július 16.
Ingyen nő a kert végében, mégis pénzt ér: kihalófélben lévő mesterség egyik utolsó őrzője mutatja meg a titkot
2026. július 16.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
2 hete
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
3
1 hete
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
4
6 napja
Erre a nyolc megyére csaphat le szombaton a zivatar: többfelé jég is eshet
5
5 napja
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 19:02
Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 17:57
Kvíz: Vérbeli Nolan-rajongó vagy? Figyelj, mert most nem a sztorik, hanem a kérdések a csavarosak!
Agrárszektor  |  2026. július 16. 19:36
Elképesztő áttörés jöhet a növénytermesztésben: ez lehet a jövő