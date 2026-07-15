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Komoly pénzt kaphatnak vissza a magyar családok: erről a lakáshitel-trükkről még mindig kevesen tudnak

Pénzcentrum
2026. július 15. 18:32

A rekordközeli lakáshitel-állomány és a magas lakásárak miatt egyre fontosabbá válnak azok a megoldások, amelyek újabb hitelfelvétel nélkül csökkenthetik a törlesztés terheit. Egy ilyen lehetőség az egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítások lakáshitelre történő felhasználása. Egy friss kutatás szerint a lehetőséggel élők többsége támogatná a jelenlegi elszámolható összeg emelését. Sokan azonban még mindig nem ismerik, hogy megtakarításuk egy része a lakáshitelük visszafizetésére is fordítható.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar lakáshitel-állomány egy év alatt ötödével bővült, miközben a hitelfelvétel szerepe is tovább nőtt a lakásvásárlásokban. Ebben a helyzetben egyre fontosabbá válnak azok a megoldások, amelyek további eladósodás nélkül könnyíthetik a meglévő kölcsönök törlesztését. Ilyen a Prémium Egészségpénztár OtthonKassza szolgáltatása is. A felhasználók körében végzett friss kutatás szerint tízből nyolcan egészségpénztári megtakarításukból is törlesztik lakáshitelüket, 85 százalékuk pedig emelné az erre elszámolható havi keretet.

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A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a magyar lakáshitel-állomány 2025 végére elérte a 6783 milliárd forintot, ami 20 százalékos éves növekedést jelentett. A bővülés 2026 elején is folytatódott: a Magyar Nemzeti Bank szerint az első negyedévben éves összevetésben megduplázódott a lakáshitel-kibocsátás. Márciusban az új szerződések 72 százalékát az Otthon Start Program adta.

A kölcsönök szerepe a lakásvásárlásokban is jelentősen nőtt. Az MNB szerint 2026 első negyedévében már az adásvételek több mint 60 százalékához kapcsolódott hitelfelvétel. Közben a KSH adatai alapján a lakásárak 2025 utolsó negyedévében átlagosan 21 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

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Többféle megoldás könnyítheti a lakáshitel visszafizetését

A növekvő hitelösszegek és lakásárak mellett egyre fontosabbá válnak azok a lehetőségek, amelyek a már meglévő kölcsönök terheit mérsékelhetik. Ilyen lehet a banki hitelkiváltás, a futamidő módosítása, az előtörlesztés vagy a szerződés átalakítása, amelyek csökkenthetik a havi törlesztőrészletet vagy a teljes visszafizetendő összeget – ezek ugyanakkor új banki döntést, hitelbírálatot vagy szerződésmódosítást is igényelhetnek. A 35 év alatti munkavállalók számára további segítséget jelenthet a munkáltató által nyújtott, kedvező adózású lakhatási támogatás, amely lakáscélú hitel törlesztésére is fordítható. Ennek igénybevétele viszont a munkáltató döntésétől függ.

A törlesztés könnyítésének másik módja az egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítás bevonása: a pénztártagok ugyanis a jogszabályban meghatározott keretig lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére is felhasználhatják befizetéseiket, amelyek után személyijövedelemadó-visszatérítés járhat. Ennek ügyintézését segíti a Prémium Egészségpénztár OtthonKassza szolgáltatása is, amely az elszámolási folyamatot teszi egyszerűbbé és átláthatóbbá.

A hatályos szabályozás szerint 2026-ban havonta legfeljebb 48 420 forint – éves szinten 581 ezer forint – fordítható erre a célra. A befizetések után járó 20 százalékos adójóváírás így egy pénztártag esetében évente mintegy 116 ezer forint lehet. Ha az adóstárs is pénztártag és igénybe veszi a lehetőséget, a kedvezmény összege megduplázható. Ez – a jelenlegi szabályok változatlansága mellett – hosszabb távon több millió forintos megtakarítást is jelenthet.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

„A nem egészségügyi célú szolgáltatások közül továbbra is a lakáshitel-törlesztés elszámolása a legnépszerűbb pénztári szolgáltatás. Idén már több mint 1 milliárd forint értékű lakáshitel-törlesztést számoltak el tagjaink az egészségpénztáron keresztül, ami csaknem eléri a tavalyi teljes éves kifizetési összeget. Sokan ezen a lehetőségen keresztül ismerhetik meg az egészségpénztári megtakarítások és a kapcsolódó állami adójóváírás előnyeit” – mondta el Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója.

A tájékozottság és az egyszerű ügyintézés ösztönözheti a használatot

Az egészségpénztári tagok kifejezetten nyitottak a lakáshitel-törlesztéshez kapcsolódó kedvezmények további bővítésére a Prémium Egészségpénztár friss, 500 pénztártag részvételével készült felmérése alapján. Azok körében, akik már jelenleg is elszámolják lakáshitelük törlesztőrészletét egészségpénztári megtakarításuk terhére, közel 86 százalék támogatná a jelenlegi, mintegy havi 48 ezer forintos havi elszámolható összeg emelését, közülük csaknem 30 százalék pedig azt szeretné, ha a teljes havi törlesztőrészlet elszámolhatóvá válna. Azok is hasonlóan vélekednek, akik még nem élnek ezzel a lehetőséggel: közel 70 százalékuk szerint indokolt lenne a jelenlegi limit emelése. A válaszok alapján a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatása hosszabb távon is fontos igény a pénztártagok körében.

Csaknem minden tizedik olyan válaszadó, aki még nem számol el lakáshitel-törlesztést, korábban nem is tudott erről a lehetőségről. A szolgáltatás ismertségének növelésében tehát továbbra is jelentős tartalékok rejlenek.
Címlapkép: Getty Images
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