Súlyos dolgok riasztják el a magyarokat az építkezéstől: lassan senkiben nem bízhatnak?

Bár a magyarok közel harmada saját családi házat építene, ha tehetné, a magas költségek mellett a folyamat kiszámíthatatlansága és a megbízható szakemberek hiánya riasztja el őket a leginkább.

A Wienerberger friss kutatása rámutat arra, hogy a sikeres építkezéshez ma már elengedhetetlen az átlátható költségtervezés és a folyamatos szakmai támogatás, mivel az emberek többsége bizalmatlan és felkészületlen egy ilyen összetett feladat kivitelezéséhez.

Amennyiben az anyagiak nem szabnának határt, a megkérdezettek 31 százaléka saját házat építene, míg 26 százalékuk új építésű ingatlant vásárolna. A valóságban azonban komoly aggodalmak övezik ezt a folyamatot.

A válaszadók számára a legnagyobb kihívást a költségek kiszámíthatatlansága (43 százalék), a megfelelő kivitelező felkutatása (41 százalék), valamint a magas árak (40 százalék) jelentik. A legkockázatosabb lépésnek a szakemberek kiválasztását tartják, amelyet a finanszírozás és a költségvetés megtervezése követ. Több mint ötödük emellett a tényleges kivitelezési munkálatokat és az engedélyeztetési eljárásokat is rendkívül stresszesnek tartja.

Az otthonteremtést napjainkban általános bizalmatlanság övezi. A válaszadók közel háromnegyede véli úgy, hogy a végső kiadások szinte biztosan meghaladják majd az eredeti terveket, és ugyanennyien gondolják úgy, hogy ez a beruházás ma már csak a magasabb jövedelműek kiváltsága. Emellett a megkérdezettek 60 százaléka tart attól, hogy a kivitelezők spórolnak az alapanyagok minőségén, amit utólag szinte lehetetlen ellenőrizni.

Nem meglepő módon sokan eleve bizonytalanul állnak a kérdéshez, hiszen 41 százalékuk egyáltalán nem érzi magát felkészültnek a szervezési feladatokra, és mindössze minden tizedik válaszadó vágna bele magabiztosan a munkálatokba. Bár a többség szerint a folyamat túl bonyolult egy átlagember számára, sokan egyetértenek abban, hogy alapos előkészületekkel kézben tartható a projekt.

A nehézségek leküzdéséhez a legtöbben részletes költségtervezést (39 százalék), a munka folyamatos szakmai ellenőrzését (38 százalék), valamint megbízható, ajánlott kivitelezők listáját (35 százalék) vennék igénybe segítségként. Emellett a megkérdezettek több mint negyede személyes konzultációt is elengedhetetlennek tartana a munkálatok megkezdése előtt.

Nagy Zsolt István, a Wienerberger marketingvezetője az eredmények kapcsán hangsúlyozta, hogy ma már nem elegendő pusztán minőségi építőanyagokat értékesíteni; az építtetőknek a teljes folyamatot végigkísérő szakmai támogatásra és megbízható partnerekre van szükségük, hiszen az építkezés egyre inkább bizalmi kérdéssé válik.