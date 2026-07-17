A legveszélyesebb klímás tévhit: hibátlan működés esetén is felgyűlhet a lakásban a gyilkos gáz

A nyári hőségben sokan egész nap működtetik a klímát, és közben napokig ki sem nyitják az ablakokat. Pedig a legtöbb otthoni légkondicionáló nem cseréli ki a levegőt, csupán lehűti és keringeti a bentit. Emiatt zárt lakásban fokozatosan emelkedhet a szén-dioxid-szint, ami rontja a közérzetet és a koncentrációt. Mutatjuk, miért nem helyettesíti a klíma a szellőztetést, és hogyan érdemes használni a legnagyobb hőségben.

A nyári hőhullámok idején egyre több háztartásban működik egész nap a légkondicionáló. Sokan ilyenkor napokra bezárják az ablakokat, abban a hitben, hogy a klíma nemcsak lehűti, hanem folyamatosan frissíti is a lakás levegőjét. Ez azonban az egyik legelterjedtebb tévhit a légkondicionálókkal kapcsolatban.

A valóság az, hogy a legtöbb otthoni klímaberendezés egyáltalán nem hoz be friss levegőt kintről. Miközben kellemes hőmérsékletet biztosít, a levegő minősége folyamatosan romolhat, ha hosszú ideig nem szellőztetünk. Ennek egyik legfontosabb jele a szén-dioxid (CO₂) koncentrációjának emelkedése, amely már viszonylag alacsony szinteken is hatással lehet a közérzetre és a teljesítőképességre.

A legtöbben félreértik, hogyan működik a klíma

Sokan úgy gondolják, hogy a kültéri egység valamilyen módon a kinti, hűvösebb levegőt juttatja be a lakásba. Valójában erről szó sincs.

A hagyományos split klímák a helyiség levegőjét keringetik. A beltéri egység beszívja a benti levegőt, lehűti, részben párátlanítja, majd visszafújja ugyanabba a helyiségbe. A kültéri egység közben csupán a lakásból elvont hőt adja le a szabadba. A két egység között nem levegő, hanem hűtőközeg áramlik.

Ez azt jelenti, hogy hiába érezzük kellemesen hűvösnek a lakást, a levegő nem lesz frissebb attól, hogy egész nap működik a klíma.

Mi történik egy egész nap zárva tartott lakásban?

Minden bent tartózkodó ember folyamatosan oxigént használ fel, miközben szén-dioxidot lélegez ki. Emellett főzés, takarítás, bútorok, festékek, tisztítószerek vagy akár illatosítók is különféle anyagokat juttathatnak a beltéri levegőbe.

Mivel a hagyományos klímaberendezések nem cserélik ki a levegőt, ezek az anyagok idővel felhalmozódhatnak. A klíma ugyan kiszűri a por egy részét és bizonyos nagyobb lebegő részecskéket, de a szén-dioxidot nem képes eltávolítani, és új oxigént sem juttat a helyiségbe.

Miért kell odafigyelni a CO₂-szintre?

A lakásokban előforduló koncentrációk mellett a szén-dioxid önmagában általában nem mérgező, ugyanakkor jól mutatja, mennyire elhasználódott a beltéri levegő.

A kültéri levegő CO₂-koncentrációja jellemzően 400–450 ppm körül alakul, míg zárt helyiségekben ennél jóval magasabb értékek is kialakulhatnak.

Általánosan elfogadott irányértékek szerint:

800 ppm alatt kiváló a levegő minősége;

800–1000 ppm között még megfelelőnek tekinthető;

1000 ppm felett már romolhat a koncentráció és a komfortérzet;

1500–2000 ppm körül sokan álmosságot, fáradtságot, fejfájást vagy csökkent szellemi teljesítményt tapasztalhatnak.

Különösen a jól szigetelt, modern nyílászárókkal rendelkező lakásokban fordulhat elő, hogy néhány óra alatt jelentősen megemelkedik a CO₂-szint, ha több ember tartózkodik bent, és közben egyáltalán nincs szellőztetés.

Nem elég a klíma szűrője

Sokan azért érzik úgy, hogy nincs szükség szellőztetésre, mert a klíma szűrője tisztítja a levegőt. Ez azonban csak részben igaz.

A szűrők elsősorban a port, pollenek egy részét, állatszőrt, szöszöket és más nagyobb lebegő részecskéket fogják fel. Ettől valóban tisztábbnak tűnhet a levegő, azonban annak kémiai összetétele nem változik: a szén-dioxid ugyanúgy bent marad, miközben oxigén sem érkezik kívülről.

Akkor hogyan érdemes használni a klímát?

A szakemberek szerint a légkondicionáló használata mellett is elengedhetetlen a rendszeres szellőztetés.

A leghatékonyabb módszer a rövid, intenzív kereszthuzatos szellőztetés. Napi több alkalommal 5–10 perc alatt a lakás levegője nagyrészt kicserélődik, miközben a falak és a bútorok nem melegszenek át számottevően. Ezután a klíma viszonylag gyorsan visszahűti a helyiséget.

Akik hosszú távon szeretnének folyamatosan friss levegőt biztosítani, azoknak megoldást jelenthetnek a hővisszanyerős szellőztető rendszerek. Ezek állandó légcserét biztosítanak úgy, hogy közben a hűtési vagy fűtési energia jelentős részét is megőrzik.

A hűvös levegő nem egyenlő a friss levegővel

A kellemes hőmérséklet könnyen azt az érzetet kelti, hogy a levegő is tiszta és egészséges. A kettő azonban nem ugyanaz.

Egy 24 Celsius-fokos, klímával hűtött helyiségben is lehet magas a szén-dioxid koncentrációja, ha hosszú ideje nem történt légcsere. Ez pedig nemcsak a komfortérzetet ronthatja, hanem a koncentrációra, a szellemi teljesítményre és a közérzetre is hatással lehet.

A nyári hónapokban ezért a szakemberek szerint ugyanúgy fontos a rendszeres szellőztetés, mint télen. A klímaberendezés kiváló eszköz a hőség elleni védekezésben, de a friss levegőt nem pótolja.