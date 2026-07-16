A munkabeszüntetés sem változtatott az állásponton: lezártnak tekinti a bérvitát a Telekom cége

Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást - közölte a társaság csütörtökön a cég négy telephelyén szerdán tartott munkabeszüntetésre reagálva, amelyet az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ) szervezett. A szakszervezet vizsgálja a további lépések lehetőségét.

Az IKSZ által szerdán szervezett sztrájk a munkáltató négy telephelyét érintette. A 9 órától 17:30-ig tartó munkabeszüntetésen a budapesti, pécsi, debreceni és szegedi telephely 70 dolgozója vett részt. A munkabeszüntetéssel a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. három eltérő területén dolgozó munkavállalók 6, illetve 7-7 százalékos béremelését akarták elérni.

A szerdai munkabeszüntetésre reagálva a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. hangsúlyozta, hogy a 2026-os bértárgyalásokat lefolytatták, azokat a munkáltató lezártnak tekinti. A meghirdetett munkabeszüntetést egy érdekképviseleti folyamat részeként kezelik, továbbra is tiszteletben tartva a munkavállalóik és érdekképviseleteik törvényes jogait, beleértve a jogszerű érdekérvényesítés eszközeit is. Elkötelezettek a nyílt, tiszteletteljes és konstruktív egyeztetések mellett, így tekintenek a jelenlegi helyzetre is - mondták. Jelezték, hogy a vállalat működése zavartalan, szolgáltatásaikat és ügyfélkiszolgálásukat változatlan színvonalon biztosítják.

Villás Zsolt, az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ) alelnöke csütörtökön azt mondta, hogy a szerdai munkabeszüntetést követő további lépésekről még nem döntöttek, a lehetőségeket szakemberekkel egyeztetve vizsgálják. Az ügy előzménye, hogy a mintegy 2300 érintett munkavállaló közül több mint 1200-an írták alá azt a petíciót, amelyben kifogásolták a béremelés mértékét. A tiltakozók három különböző területen dolgoznak, és szerintük az emelések nem tükrözik az elvárásaikat.

A Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. a Deutsche Telekom csoport egyik magyarországi informatikai és digitális szolgáltató vállalata, a Deutsche Telekom IT Solutions Hungary része. A cég nincs közvetlen kapcsolatban a Magyar Telekommal, így a munkabeszüntetés a Magyar Telekom működését nem érintette. A társaság üzleti ügyfelek és a csoport nemzetközi szervezetei számára nyújt informatikai, szoftverfejlesztési, rendszerintegrációs, felhő-, hálózati és üzemeltetési szolgáltatásokat.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. nettó árbevétele 2025-ben 57,4 milliárd, 2024-ben pedig 54,4 milliárd forint volt. A társaság tavaly több mint 3 milliárd forint nyereséggel zárt, ami csaknem megegyezett az egy évvel korábbi eredménnyel.