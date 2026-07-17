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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Ez se jött jókor: tíz helyes büntetést kapott az F1-címvédő Norris, innen már nem jön vissza

Pénzcentrum
2026. július 17. 13:43

Lando Norris bízik abban, hogy a hétvégi Belga Nagydíjon is versenyképes lehet annak ellenére, hogy tízhelyes rajtbüntetést kapott. A címvédő dolga nem lesz könnyű Spában, mivel a McLaren új energiatárolót épített az autójába, ami már a negyedik a szezonban, ez pedig eggyel több, mint amennyit a szabályok megengednek - jelentette a The Guardian.

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Norris jelenleg az ötödik helyen áll a világbajnoki pontversenyben, 82 pontos lemaradással az éllovas Mercedes-versenyző, Kimi Antonelli mögött. Norris és a McLaren az idén sorozatos megbízhatósági problémákkal küzdött a Mercedes-erőforrással, különösen a vezérlőelektronika hibásodott meg többször is. Az egyik egység Kínában romlott el végzetesen, egy másikat a Japán Nagydíj után ugyan megjavítottak, de Monacóban ismét felmondta a szolgálatot.

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Mivel a Mercedes időközben megbízhatósági fejlesztéseket hajtott végre, a McLaren úgy döntött, hogy Spában áttér az erőforrás legújabb specifikációjára, amellyel együtt az új energiatárolót is beszerelik. A csapat abban bízik, hogy a belgiumi pálya jó előzési lehetőségei részben ellensúlyozzák majd a rajtbüntetést.

"Remélem, nem ér véget a hétvégém még azelőtt, hogy elkezdődött volna, és továbbra is bízom benne, hogy jó versenyt futhatunk. Meg kell látnunk, mennyire lesz egyszerű az előzés. Valószínűleg van némi végsebességi előnyünk a mögöttünk lévőkhöz képest, így velük szemben jó esélyekkel indulunk

 - nyilatkozta maga Norris. A brit pilóta hozzátette, hogy bár az előzés alapvetően nehéz ezen a pályán, a szélárnyékhatás erős, a hosszú egyenesekben pedig sokat lehet nyerni.

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A címvédés eddig rendkívül nehezen alakul Norris számára. A tavalyi egyéni és konstruktőri bajnok McLaren idén nem tudta felvenni a versenyt a domináns Mercedes tempójával, ráadásul az utóbbi futamokon a Ferrari és a Red Bull fejlesztései is a wokingiak elé kerültek. Norris az eddigi kilenc futamból egyen el sem tudott rajtolni, kétszer pedig kiesett. "Eddig nagyon balszerencsések voltunk, több alkatrészünk, motorunk és elektronikai egységünk is tönkrement" – ismerte el a versenyző.

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A büntetés belgiumi letöltése tudatos döntés, hiszen a következő két állomás a Hungaroring, majd a nyári szünet utáni zandvoorti pálya lesz, ahová a McLaren már komoly aerodinamikai fejlesztési csomagot tervez. A csapat abban bízik, hogy a megbízhatóbbá tett vezérlőelektronika kitart a szezon végéig, így nem lesz szükség újabb cserére és büntetésre. A most beszerelt negyedik egységet a bajnokság hátralévő részében szeretnék használni.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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