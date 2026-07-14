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Otthon

Öt éve nem látott dolog történik a fővárosi lakáspiacon: megdöbbentő fordulat jöhetett el

Pénzcentrum
2026. július 14. 17:04

Lassul a lakáspiaci drágulás: Budapesten júniusban már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek a kínálati árak, amire legutóbb több mint öt éve, 2020 őszén volt példa. Eközben országosan is jelentősen lassult az áremelkedés üteme. A szakértők szerint a következő hónapokban sem várható érdemi fordulat, mivel a fizetőképes kereslet továbbra is korlátozott.

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Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció: bár az ingatlan.com lakásárindexe szerint júniusban országosan 0,6 százalékkal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai, Budapesten 0,1 százalékos csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló, legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októbere és decembere között volt példa.

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„A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetné a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon, ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet a következő években” – értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

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Kelet-Magyarország még erősödik, Nyugat-Magyarország lassul

A júniusi adatok alapján az ország területileg is kettészakadt. Az ország középső és nyugati felében stagnálnak vagy csökkennek a lakásárak: Nyugat-Dunántúlon 1,7 százalékkal, Dél-Dunántúlon 0,6 százalékkal csökkentek az árak májushoz képest. Pest vármegyében a 0,2 százalékos és Közép-Dunántúlon pedig a 0,5 százalékos emelkedés lényegében stagnálást jelent.

A drágulás súlypontja eközben Kelet-Magyarországra helyeződött. A Dél-Alföldön 3,2 százalékkal, Észak-Alföldön 1,5 százalékkal, Észak-Magyarországon pedig 0,8 százalékkal emelkedtek a kínálati árak egyetlen hónap alatt. Az éves áremelkedés üteme ugyanakkor országosan és Budapesten is tovább mérséklődött. Júniusban országosan 12,2 százalékkal álltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban, Budapesten viszont már csak 8,7 százalékos volt a drágulás. A régiók közül Észak-Magyarországon volt a legmagasabb, 14,8 százalékos az éves növekedés, míg Nyugat-Dunántúlon 9,8 százalékos emelkedést mutatott az index.

900 ezertől 2 millióig terjed a budapesti skála

Az ingatlan.com árkörképe szerint július első hetében Budapesten 1,4 millió forint volt az eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke. A legdrágább továbbra is az V. kerület, ahol 2,1 millió forintot az átlagos négyzetméterár. Az I. kerületet 1,9 millió, a XII.-et pedig 1,8 millió forintos négyzetméterár jellemezte. A legolcsóbb fővárosi kerület a XXIII. volt, ahol 900 ezer forintot tett ki a medián négyzetméterár. A XXI. és a XVIII. kerületben egyaránt megközelítőleg 1 millió forintos áron kínálták a használt lakóingatlanok négyzetméterét.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben volt a legnagyobb a kínálat július elején, 4375 eladó használt lakóingatlannal. Itt 1,04 millió forint volt a medián négyzetméterár, aminek köszönhetően továbbra is Debrecen a legdrágább megyeszékhely. Pécsen közel 4 ezer hirdetésből válogathattak a vevők, mégpedig a Budapest XXIII. kerületére jellemző 900 ezer forintos medián négyzetméterárak mellett.

Szegeden 2941 ingatlan szerepelt a kínálatban, és 980 ezer forint volt a négyzetméterárak középértéke. Nyíregyházán 2098 hirdetés és 0,8 millió forintos, Győrben pedig 1965 hirdetés és 0,9 millió forintos medián négyzetméterár jellemezte a piacot. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Salgótarján, Békéscsaba és Kaposvár, ahol a négyzetméterárak középértéke 312-609 ezer forint között mozog az ingatlan.com adatai alapján.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
53 perce
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