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Budapest, 2025. július 22.A drónnal készült felvételen a felújítás alatt lévõ vágányszakasz a Rákosrendezõ pályaudvaron 2025. július 22-én.MTI/Máthé Zoltán
Otthon

Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt

Pénzcentrum
2026. július 15. 12:27

Újabb front nyílt Rákosrendező ügyében: a XIII. kerület polgármestere szerint a terület környékén egy korábban nyugodt városrészben mára súlyos közbiztonsági és köztisztasági problémák alakultak ki. Tóth József nyílt levélben szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, Vitézy Dávid minisztert és Budapest rendőrfőkapitányát, hogy haladéktalanul intézkedjenek a Tatai utcai egykori MÁV-házaknál kialakult helyzet miatt.

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Élesen bírálja a fővárost, az államot és a rendőrséget a XIII. kerület polgármestere a Rákosrendező környékén kialakult állapotok miatt. Tóth József nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz, amelyben kijelentette: a Tatai utcai egykori MÁV-házaknál kialakult helyzet már a környéken élők biztonságát veszélyezteti.

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A XIII. kerület vezetője szerint az önkormányzat korábban többször is együttműködést ajánlott fel az ügyben, annak ellenére, hogy sem tulajdonosi, sem közigazgatási szempontból nem illetékes a területen. Szerinte azonban ezt a segítő szándékot ahelyett, hogy elfogadnák, kihasználják.

A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre

- fogalmazott Tóth József.

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A polgármester szerint az egykori MÁV-lakásokban illegális lakásfoglalók jelentek meg, a környéken pedig olyan problémák halmozódtak fel, amelyek korábban nem jellemezték a városrészt. Levelében többek között drogfogyasztást, drogárusítást, éjszakai randalírozást, erőszakos cselekményeket, prostitúciót és lopásokat említ.

Az egykor MÁV-dolgozók által lakott házakban illegális lakásfoglalók, a környéken drogos egyének, éjszakánként randalírozó antiszociális elemek veszélyeztetik az itt élők biztonságát”

- írta. Tóth József szerint nem elfogadható, hogy a Rákosrendező jövőjéről és a tervezett beruházás tulajdonosi kérdéseiről zajló viták közben a környék lakóinak mindennapi biztonsága háttérbe szorul.

Két szervezet terméketlen vitájával nem lehet több ezer lakótársunk nyugalmával packázni - jelentette ki.

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A XIII. kerület polgármestere külön is megszólította a levél címzettjeit. Karácsony Gergely főpolgármesternek azt írta: a 2024-es önkormányzati választáson a kerületben élők kiemelkedő arányban támogatták, ezért szerinte különösen fontos lenne a lakók érdekeinek képviselete. "Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát" - tette hozzá Tóth József.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert azzal szembesítette, hogy az állami működésről vallott elveivel szerinte nem egyeztethető össze az állampolgárok problémáinak figyelmen kívül hagyása. A rendőrfőkapitányhoz pedig azt az elvárást intézte, hogy a hatóságok lépjenek fel a közbiztonsági problémák ellen.

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára

- írta.

A polgármester azonnali intézkedést követelt a címzettektől. „Felszólítom Önöket a hatékony cselekedetre. Elvárom mielőbb, hathatós intézkedésüket!” – zárta nyílt levelét.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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