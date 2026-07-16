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Otthon

Nincs vége a brutális időjárásváltozásnak: kánikula után hidegfront csap le a hétvégén

Pénzcentrum
2026. július 16. 12:54

A pénteki kánikula után a hétvégén érkező hidegfront ugyan lehűlést és csapadékot hoz, a helyi záporok azonban nem enyhítik a történelmi mértékű aszályt - számolt be a 24.hu.

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Habár pénteken még 30-36 fokos hőségre számíthatunk, a hétvégén jelentős fordulat áll be az időjárásban. Szombaton egy sarkvidéki eredetű hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely több napra az átlag alá szorítja a hőmérsékletet, így vasárnapra az egész országban 30 fok alá hűl a levegő, és egy nagyjából négy-öt napos, a nyári átlagnál hűvösebb időszak veszi kezdetét.

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A hidegfront csapadékot is hoz, amelyre a súlyos szárazság miatt már égető szükség van. Bár a HungaroMet minden vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki, Molnár László meteorológus hangsúlyozta, hogy nem kell országos, áztató esőre számítani. A csapadék lokális zivatarokból hullik majd, így míg egyes gócokban akár 20-30 milliméternyi eső is lezúdulhat, néhány kilométerrel arrébb előfordulhat, hogy egyetlen csepp sem esik.

Emiatt a csapadékhiány továbbra is fennmarad, ami kritikusan érinti a környezetet. A talaj felső egy méteres rétegéből hatalmas területeken 120-160 milliméternyi nedvesség hiányzik, ami általában csak augusztus végére lenne jellemző. A növényzet állapota aggasztó, sok helyen már most rosszabb képet mutat, mint a történelmi léptékű 2022-es nyári aszály idején. Magyarországon az aszály évek óta egyre súlyosabb károkat okoz, a Homokhátság lassan félsivataggá alakul, miközben a Tisza vízszintje történelmi mélypontokat ér el.
Címlapkép: Getty Images
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