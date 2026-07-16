Ritka természeti jelenség, egy úgynevezett meteocunami okozott riadalmat a horvát tengerparton nyaraló turisták körében.
Nincs vége a brutális időjárásváltozásnak: kánikula után hidegfront csap le a hétvégén
A pénteki kánikula után a hétvégén érkező hidegfront ugyan lehűlést és csapadékot hoz, a helyi záporok azonban nem enyhítik a történelmi mértékű aszályt - számolt be a 24.hu.
Habár pénteken még 30-36 fokos hőségre számíthatunk, a hétvégén jelentős fordulat áll be az időjárásban. Szombaton egy sarkvidéki eredetű hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely több napra az átlag alá szorítja a hőmérsékletet, így vasárnapra az egész országban 30 fok alá hűl a levegő, és egy nagyjából négy-öt napos, a nyári átlagnál hűvösebb időszak veszi kezdetét.
A hidegfront csapadékot is hoz, amelyre a súlyos szárazság miatt már égető szükség van. Bár a HungaroMet minden vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki, Molnár László meteorológus hangsúlyozta, hogy nem kell országos, áztató esőre számítani. A csapadék lokális zivatarokból hullik majd, így míg egyes gócokban akár 20-30 milliméternyi eső is lezúdulhat, néhány kilométerrel arrébb előfordulhat, hogy egyetlen csepp sem esik.
Emiatt a csapadékhiány továbbra is fennmarad, ami kritikusan érinti a környezetet. A talaj felső egy méteres rétegéből hatalmas területeken 120-160 milliméternyi nedvesség hiányzik, ami általában csak augusztus végére lenne jellemző. A növényzet állapota aggasztó, sok helyen már most rosszabb képet mutat, mint a történelmi léptékű 2022-es nyári aszály idején. Magyarországon az aszály évek óta egyre súlyosabb károkat okoz, a Homokhátság lassan félsivataggá alakul, miközben a Tisza vízszintje történelmi mélypontokat ér el.
A fővárosban alig valamit találni ebben az árkategóriában, de vidéken persze ezzel is sok mindent lehet kezdeni.
Komoly pénzt kaphatnak vissza a magyar családok: erről a lakáshitel-trükkről még mindig kevesen tudnak
Akár több milliós megtakarítást is jelenthet hosszú távon egy kevésbé ismert lehetőség a lakáshiteleseknek.
Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt
Tóth József szerint új „Hős utca” alakult ki a XIII. kerületben: a polgármester intézkedést követel Rákosrendező miatt
Egyre tudatosabban készülnek a magyarok a lakáscéljaik megvalósítására: az új szerződést kötők csaknem fele már nemcsak megtakarításban, hanem hitelfelvételben is gondolkodik
Lassul a lakáspiaci drágulás, a fővárosban júniusban már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek a kínálati árak, amire legutóbb több mint öt éve, 2020 őszén...
Sok magyar bérbeadó követi el ezt a hibát: akkor marad védelem nélkül, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá
Sokan bíznak a lakásszerződésben, de nem tudják, milyen jogszerű lépésekkel lehet érvényt szerezni neki
Lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így újra elérhető a vállalat telefonos és személyes ügyfélszolgálata.
Vasárnap eltűnt egy 34 éves tatai férfi a Balatonon, miután kajakozni indult, a rendőrség nagy erőkkel keresi.
Megtorpant a balatoni ingatlanpiac, egyre kevesebb a vevő, miközben az eladók továbbra is a korábbi magas árakon próbálják értékesíteni nyaralóikat és apartmanjaikat.
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
Az önkormányzat szerint a változás javítaná a hatósági ügyintézést, miközben a sziget működése nem változna.
Véget ért a hatalmas lakásbumm a fővárosban? Váratlan adatok láttak napvilágot, ez sok ingatlanvásárlót érint
A budapesti újlakás-piac fő mutatóinak időbeli alakulásáról a kereslet-kínálat egyensúlyának kibillenése olvasható le.
Borzasztó rég történt ilyesmi az ingatlanpiacon: milliókat spórolhat az a vásárló, aki még időben lép
Jelenleg országosan mintegy 15 ezer kiadó lakóingatlanból válogathatnak az érdeklődők.
Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső.
Erre a négy megyére adták ki a riasztást vasárnap: zivatar alakulhat ki és erős szél lesz, a jégeső sem kizárt
Napközben főként az északi, északkeleti megyékben alakulhat ki zivatar.
Mutatjuk, milyen esetben köteles az önkormányzat rendkívüli támogatást nyújtani az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőknek.
A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott az ügyintézés.
Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben nyolc megyében: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala területén.
Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja.