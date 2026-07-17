Erre nem számítottak a szurkolók: végre BL-be jutottak, de egy koncert miatt nem játszhatnak otthon

Bár történelmi szereplés kapujában áll a litván focicsapat, július 31-ére már bérbeadták Pitbullnak a stadionjukat, így most kereshetnek helyszínt - jelentette a The Guardian.

A litván labdarúgó-bajnok FK Kauno Žalgiris minden bizonnyal más helyszínen kénytelen lejátszani történelmi Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját, hazai stadionját ugyanis bérbe adták egy Pitbull-koncertre. A Žalgiris még kedd este 3–2-re legyőzte a koszovói bajnok Dritát, így 4–3-as összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójába, amivel mintegy 1,7 millió eurós pénzdíjat is biztosított magának. A csapat kedden a feröeri bajnok Klaksvík otthonába utazik, a visszavágót pedig július 28-án vagy 29-én rendezik Litvániában.

A problémát az okozza, hogy a klub – amely elsősorban Litvánia legsikeresebb kosárlabdacsapatát is magába foglalja – nem számított ilyen szintű európai kupaszereplésre a futballcsapatnál, és korábban már lekötötte Pitbull július 31-i koncertjét a 15 ezer férőhelyes Darius és Girėnas Stadionban, emiatt pedig új helyszínt kell keresniük a mérkőzésre.

A klub megpróbálta felcserélni a pályáválasztói jogot, hogy az első mérkőzést játsszák hazai pályán, ám erre minimális az esély. Feröeren ugyanis július 28-án és 29-én tartják a Szent Olaf-napi nemzeti ünnepet, ráadásul egy másik feröeri csapat, a HB július 30-án fogadja a skót Motherwellt a Konferencialiga selejtezőjében, ami teljesen leköti a helyi rendfenntartó erőket. Így a Žalgiris várhatóan a mintegy 30 kilométerre fekvő Jonavában, egy alig 2500 férőhelyes stadionban fogadja ellenfelét.

A csapat vezetőedzője, Zseljko Sopics a koszovói mérkőzés után nem rejtette véka alá a bosszúságát, amiért a csapatnak "valami kutya vagy ki miatt" kell átköltöznie - utalva ezzel Pitbullra. A klub elnöke, Mantas Kalnietis ugyanakkor kiemelte, hogy a koncertekből származó bevételek az egész szervezetet erősítik, amivel jobb csapatot építhetnek a jövőben. Hozzátette, ez a stadion egyetlen nyári koncertje, így a későbbi fordulókban már nem ütköznek hasonló problémába.

Edgaras Stankevičius, a litván labdarúgó-szövetség elnöke rendkívül szerencsétlennek nevezte a kettős foglalást.

A jonavai stadion ugyan rendezett, de azért hatalmas a különbség a két létesítmény között. Az ilyen helyzetek biztosan nem szolgálják a litván labdarúgás fejlődését

– fogalmazott az elnök.