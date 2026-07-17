Nagy fogás a szomszédban: így bukott le az egyik legkeresettebb magyar bűnöző

Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözök toplistáján is szerepelt - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken.

A közlemény szerint a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai elfogatóparancsot adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó magyar állampolgár ellen. A férfit a Győri Ítélőtábla kábítószer-kereskedelem bűntette miatt jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte, emellett csalás miatt további két év szabadságvesztést is le kell töltenie, amelynek végrehajtását korábban felfüggesztették.

A büntetés letöltését nem kezdte meg, elmenekült a hatóságok elől; a rendőrség körözési TOP 50-es listájára is felkerült - írták. A magyar hatóság az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán keresztül felvették a kapcsolatot a szlovák társhatósággal, és a két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült azonosítani a szökevény tartózkodási helyét, majd július 10-én Stúrovóban elfogták őt.

Átadásáról az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja intézkedik - tették hozzá.