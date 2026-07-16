Már 40 millió se elég szinte egy lakásra ebben a magyar városban: ki tud ezzel lépést tartani?

A fővárosban alig valamit találni ebben az árkategóriában, de vidéken persze ezzel is sok mindent lehet kezdeni.

Jelentősen eltérő lehetőségekkel szembesülnek az ingatlanvásárlók 40 millió forintból Budapesten és vidéken. Míg a fővárosban ez az összeg többnyire csak egy kompromisszumokat igénylő, felújítandó minigarzonra elég, addig a nagyobb vidéki városokban kényelmes lakást, sőt akár tágas családi házat is lehet venni az Otthon Centrum legfrissebb adatai szerint.

A fővárosi ingatlanpiacon ma már rendkívül szűkös a kínálat ebben az árkategóriában, a vevők pedig komoly engedményekre kényszerülnek. A legnehezebb helyzetben a téglalakást keresők vannak, az idei átlagárak alapján ugyanis Budán mindössze 24, a belső pesti kerületekben 27, míg a külső városrészekben alig 33 négyzetméterre futja 40 millió forintból. A valóságban az idén ennyiért gazdára talált budapesti lakások zöme 1950 előtt épült bérházban található, földszinti, egyetlen szobából álló, sokszor korszerűtlen fűtésű ingatlan volt, amely elhelyezkedése vagy állapota miatt elmarad a piaci átlagtól.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője kiemelte, hogy a legkisebb lakások iránt folyamatosan erős a kereslet, miközben a kínálat korlátozott. Ennek következtében a minigarzonok gyakran az átlagosnál magasabb négyzetméteráron kelnek el, ami a gyakorlatban még nehezebbé teszi a 40 milliós keret tartását.

Elméletben a budapesti panellakások piacán 31–36 négyzetméteres otthont is lehetne kapni ebből a pénzből, a valóság azonban mást mutat. A hálózat közvetítésével idén eladott fővárosi panelek mindegyike 40 millió forint felett kelt el, aminek hátterében az elmúlt év jelentős áremelkedése, valamint a kis alapterületű lakások iránti töretlen, élénk kereslet áll.

A családi házak esetében is hasonló a helyzet Budapesten, hiszen az év első felében csak elvétve adtak el ingatlanokat ebben az ársávban. Ezek többsége a külső pesti kerületek kevésbé frekventált részein fekvő, évtizedekkel ezelőtt épült házrész volt, amely a vételáron felül további komoly felújítási költségeket igényel.

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Ezzel szemben a vidéki nagyvárosokban lényegesen kedvezőbbek a lehetőségek. A régióközpontokban 40 millió forintból már egy 41 négyzetméteres téglalakás, egy valamivel nagyobb panel, vagy akár egy 55 négyzetméteres családi ház is megvásárolható. A megyei jogú városokban még tágasabb terekben gondolkodhatnak a vevők, hiszen itt ugyanez az összeg átlagosan egy 55 négyzetméteres lakásra vagy egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő.

Ahogy az elemzési vezető összegezte, a 40 millió forintos határ Budapesten ma már pusztán egy jelentős kompromisszumokat megkövetelő belépőszintet jelent, míg a nagyobb vidéki városokban élhető, valódi választási lehetőségeket kínál.