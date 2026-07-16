Szörnyűséges helyzetben vannak magyar gyerekek ezrei: erre mikor lesz végre megoldás?

Az egyik hazai egyesület jelzései és a hivatalos hatósági vizsgálatok egyaránt megerősítik, hogy a szakellátó-rendszer túlterheltsége miatt a kiskorúak a törvényes határidőket messze túllépve, esetenként akár évekig is veszélyeztetett körülmények között maradnak.

Magyarországon több mint 2500 veszélyeztetett gyermek vár gyermekvédelmi gondozási helyre, közülük ráadásul ezernél is többen a rendszerszintű férőhelyhiány miatt továbbra is súlyosan diszfunkcionális családi környezetben élnek. - ezt írja közleményében a Bagázs közhasznú egyesület.

Mint írják: a bagi és dányi romatelepeken 2011 óta tevékenykedő Bagázs Közhasznú Egyesület az elmúlt évek tapasztalatai alapján súlyos működési hibát azonosított az ellátórendszerben. A civil szervezet több hatósághoz, valamint a korábbi belügyminiszterhez is fordult, miután azt tapasztalta, hogy a nevelésbe vételi eljárások rendszeresen és jelentősen túllépik a jogszabályban előírt 45 napos határidőt. Beadványaikban olyan eseteket emeltek ki, amelyekben a hatóságok többszöri jelzése ellenére is hónapokig elhanyagoló, veszélyes környezetben hagyták a kiskorúakat.

A helyzet súlyosságát az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat közérdekű adatigénylésre kiadott, 2026. áprilisi statisztikái is egyértelműen alátámasztják, hiszen ekkor országosan 2571 gyermek várt gondozási helyre. Közülük 1364-en még a szakellátásba kerülés előtt álltak, vagyis továbbra is veszélyeztetett környezetben éltek, míg 1207, már a rendszerben lévő kiskorú esetében gondozásihely-váltásra lett volna szükség.

A várakozási idő rendkívül hosszú, hiszen a 14 és 17 év közötti fiatalok átlagosan 334 napot, míg a 10 és 13 év közöttiek 277 napot várnak a biztonságos elhelyezésre. Bár az elmúlt öt évben évente 3500-4500 új gyermek került be a hálózatba, az intézményrendszer kapacitása nem követte ezt a növekedést, így sok fiatal úgy töltheti be a tizennyolcadik életévét, hogy végül semmilyen érdemi segítséget sem kapott.

Az egyesület panasza nyomán indított, 2026 májusában lezárult vizsgálatában dr. Gyeney Laura nemzetiségi ombudsmanhelyettes is megállapította, hogy a probléma messze túlmutat az egyedi eseteken. Bár a gyámhatóságok többnyire időben megteszik a szükséges intézkedéseket, a valódi akadályt a férőhelyek hiánya jelenti, ami különösen a roma és a hátrányos helyzetű gyermekek esetében jelent fokozott alapjogi kockázatot.

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Az általános és súlyos férőhelyhiányt mind az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mind a Belügyminisztérium elismerte. A hivatalos tájékoztatások szerint a szakellátási kapacitások országosan telítettek, a lakásotthonok a megengedett létszám felett üzemelnek, a nevelőszülői hálózatok pedig végletesen túlterheltek. A szakmában magas a fluktuáció, miközben a pályaelhagyó nevelőszülők pótlása rendkívül lassú folyamat.

A kialakult krízishelyzet kezelése érdekében a Bagázs azonnali, gyakorlati lépéseket sürget. Az egyesület elengedhetetlennek tartja az elhúzódó eljárások okainak átfogó kivizsgálását, a közvetlen veszélyben lévő gyermekek azonnali elhelyezését, a férőhelyek és a szakemberlétszám gyors bővítését, valamint a megelőzést szolgáló alapellátás és a családtámogatási rendszer érdemi megerősítését.