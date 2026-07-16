A fővárosban alig valamit találni ebben az árkategóriában, de vidéken persze ezzel is sok mindent lehet kezdeni.
Komoly csapás érte a magyar lakásvásárlókat: szinte lehetetlenné vált a saját otthon megszerzése
A magyarországi megyeszékhelyeken szinte teljesen elérhetetlenné vált az átlagos méretű családi házak megvásárlása egyetlen átlagfizetésből. A Bankmonitor elemzése rámutat, hogy a vizsgált tizenkilenc nagyváros közül kizárólag Salgótarjánban elegendő a helyi átlagkereset a hitelfeltételek teljesítéséhez. Bár két kereső esetén már mindenhol zöld utat adnak a bankok, a törlesztőrészletek több városban még így is a családi költségvetés több mint negyven százalékát emésztik fel.
A Bankmonitor szakértői a vizsgálathoz egy 90 négyzetméteres ingatlan megvásárlását vették alapul, amelyhez 20 százalékos önerőt és 80 százalékos hitel-fedezeti arányt feltételeztek. Az adatok alapján egyedül Salgótarján az a megyeszékhely, ahol egyetlen fizetésből is megvalósítható a vásárlás, hiszen egy ekkora ház ott átlagosan 26,2 millió forintba kerül.
Az ehhez szükséges 21 millió forintos lakáshitel havi törlesztőrészlete mintegy 160 ezer forintot tesz ki. Mivel a helyi nettó átlagkereset megközelíti a 398 ezer forintot, a törlesztés az érintett jövedelmének negyven százalékát vinné el, ami még éppen belefér a jogszabályi ötven százalékos korlátba.
A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató ugyanis szigorúan szabályozza az eladósodást, így a 800 ezer forint alatti nettó jövedelem esetén a fizetés legfeljebb fele fordítható hiteltörlesztésre. A többi vizsgált megyeszékhelyen egyetlen átlagkereset mellett a törlesztőrészlet bőven átlépné ezt a jogszabályi határt.
További komoly akadályt jelent az önerő előteremtése is, hiszen Budapesten például csaknem 17,8 millió, Debrecenben 16,4 millió, Szegeden pedig 16 millió forintnyi saját megtakarításra lenne szükség a vásárláshoz. Ráadásul erre rakódnak még az olyan járulékos költségek, mint a vagyonszerzési illeték vagy az ügyvédi díj.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár két helyi átlagfizetéssel számolva már mind a tizenkilenc megyeszékhelyen teljesíthető a hitelintézetek elvárása, a mindennapi megélhetés szempontjából ez sok esetben mégsem jelent kényelmes helyzetet. Szegeden például a két fizetésből származó közös nettó jövedelem majdnem 45 százalékát, Debrecenben 44 százalékát, de Veszprémben, Szombathelyen, Székesfehérváron és Nyíregyházán is több mint 40 százalékát emésztené fel a havi törlesztés.
Egy ekkora havi teher jelentősen leszűkíti a családok pénzügyi mozgásterét, hiszen sokkal kevesebb forrás marad a váratlan kiadásokra, a gyermekvállalásra vagy egy esetleges jövedelemcsökkenés átvészelésére. Éppen ezért a lakásvásárlás előtt nemcsak azt érdemes mérlegelni, hogy a bank papíron mekkora hitelt hagy jóvá, hanem azt is, hogy a törlesztőrészletek kifizetése után is fenntartható marad-e a háztartás biztonságos működése és a rendszeres megtakarítás.
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