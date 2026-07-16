Kiadták a riasztást: alaposan elázhat ma szinte az egész ország, mutatjuk a zivatartérképet!

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Kiterjedt csapadékrendszer és felhőszakadás veszélyezteti a reggeli és délelőtti órákban az ország délnyugati és déli tájait, miközben a viharveszély mellett a hőség is meghatározó marad. Az ország jelentős részén a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok felett alakul.
A nap első felében leginkább a Dunántúl délnyugati kétharmadát és a Duna-Tisza köze déli részét érinti egy kiterjedtebb csapadékzóna, amelybe zivatarok is beágyazódhatnak - írja előrejelzésében a HungaroMet. Ebben az időszakban a legnagyobb veszélyt a helyi felhőszakadások jelentik, hiszen rövid idő alatt akár 30-40 milliméternél is több eső eshet.
Délután a zivatarok száma várhatóan csökken, ekkor már inkább az Északi-középhegység és az Alpokalja térségében alakulhatnak ki nagyobb eséllyel. Az erősebb gócokat viharos, óránkénti 55-70 kilométeres széllökések, apró szemű jég, valamint intenzív esőzés kísérheti, ám ezek a viharok az esti órákra fokozatosan lecsengenek és megszűnnek.
A csapadékos időjárás ellenére a hőség sokfelé kitart. Az északkeleti, valamint a tartósabban esős nyugati és délnyugati területeket leszámítva a napi középhőmérséklet nagy területen meghaladja a 25 fokot, az Alföld délkeleti részein pedig akár a 27 fokot is elérheti.
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