2026. július 14. kedd Örs, Stella
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy ingatlanügynökről, aki átadja egy fiatal nőnek új otthonának kulcsait. A lakástulajdon fogalma
Otthon

Sok magyar bérbeadó követi el ezt a hibát: akkor marad védelem nélkül, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá

Pénzcentrum
2026. július 14. 15:31

A magyarok 62 százaléka nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után. Az emberek több mint fele minden másnál, így a kauciónál is fontosabb biztosítéknak tartja a jól megírt szerződést, ugyanakkor nincs fogalma arról, mi következik akkor, ha a másik fél nem tartja be a szerződésben foglaltakat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon: a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban, a KSH–ingatlan.com-lakbérindex adatai alapján idén mintegy öt százalékkal magasabb árakon, mint tavaly. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) reprezentatív felméréséből azt vizsgálta, hogy mennyire biztosak az ingatlanbérlet jogi kérdéseiben az emberek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérés szerint a lakosság 76 százaléka helyesen tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A többség azt is tudja, hogy egy bérelt lakásba fő szabály szerint más ember csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával költözhet be, illetve a kaució a szerződés megszűnésekor visszajár, ha a bérbeadónak nincs belőle levonható, a bérleti jogviszonyból eredő követelése, például elmaradt bérleti díj, rezsitartozás vagy megtérítendő kár.

Kapcsolódó cikkeink:

Az emberek többsége ugyanakkor nincs felkészülve arra, hogy a másik fél nem tartja be a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ha a bérlő nem költözik ki a szerződés lejárta után önként a bérleményből, és nincs közjegyzői okirat, akkor a bérbeadónak lakáskiürítési pert kell kezdeményeznie, a bérbeadó nem járhat el önhatalmúlag, ezt csak a válaszadók bő harmada (38 százalék) tudta. Mások helytelenül megpróbálnának zárat cserélni, amihez azonban nincs joguk, illetve a rendőrséghez fordulnának, a rendőrség viszont jogerős bírósági végzés vagy közjegyzői okirat alapján elrendelt végrehajtás nélkül nem tud intézkedni, a rendőrség közreműködésére szükség esetén a végrehajtási eljárásban, a végrehajtó intézkedése mellett kerülhet sor.

Pont akkor nem véd a házilag készített szerződés, amikor kellene

Érvényes bérleti szerződést jogász segítsége nélkül is lehet készíteni. „Hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag, gyakran letölthető szerződésminták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá” – figyelmeztet Tóth Ádám, a MOKK elnöke.

Egy ingatlan-bérbeadási ügyekben jártas jogász olyan fontos részletekre is felhívhatja a felek figyelmét, amelyek eszükbe sem jutnának. Például azt is fontos kikötni a szerződésben, hogy a bérlőnek az adott hónapban meddig, milyen módon – például készpénzben vagy banki átutalással –, pontosan milyen jogcímen kell megfizetnie a bérleti díjat és az egyéb költségeket, valamint tarthat-e háziállatot az ingatlanban, mik a kaució visszafizetésének feltételei vagy mikor kell kiköltöznie a bérleti szerződés megszűnése után.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kötelezettségvállaló nyilatkozatot bérleti díjra is lehet kérni

Egyre gyakoribb a lakáskiadásnál, hogy a bérbeadók megszabják, a bérlő tegyen közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, például megfizeti az előre meghatározott költségeket – a bérleti díjat és a rezsit – vagy kiköltözik a bérleményből a bérleti jogviszony megszűnése esetén.

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat komoly garanciát ad a bérbeadónak. Ha a bérlő nem teljesíti a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségét, a bérbeadónak nem kell bírósági pert indítania, hanem közvetlenül végrehajtást kezdeményezhet a közjegyzői okirat alapján. A kötelezettségvállaló nyilatkozatot bármelyik közjegyzőnél meg lehet tenni személyesen. Csak a bérlő és a bérlemény adataira, valamint a felek által megkötött bérleti szerződésre van szükség.

A bérlő és a bérbeadó dönthetnek úgy is, hogy a teljes bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés nemcsak a bérbeadónak jelent erősebb jogi védelmet, hanem a bérlő számára is egyértelmű, bizonyító erejű keretet ad: pontosan rögzíti többek között a lakbér összegét, módosításának feltételeit, a fizetési határidőket, valamint a bérleti jogviszony megszűnésének és a kiköltözésnek a szabályait.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #per #bérlakás #albérlet #felmérés #szerződés #ingatlanpiac #bérleti díj #ingatlan.com #albérletárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:52
16:44
16:37
16:30
16:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 14.
Egy válságos pillanatból született az ország egyik legkülönlegesebb művésztelepe: ma már Munkácsy-díjasok is ide járnak
2026. július 14.
Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
2026. július 14.
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 14. kedd
Örs, Stella
29. hét
Július 14.
A cápatudatosság napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
1 hete
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
3
1 hete
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
4
3 napja
Erre a nyolc megyére csaphat le szombaton a zivatar: többfelé jég is eshet
5
3 napja
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 16:37
Újra kilő az olaj ára, érik a horror a magyar benzinkutakon: vissza kell hozni a hatósági árat?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 16:01
Egy válságos pillanatból született az ország egyik legkülönlegesebb művésztelepe: ma már Munkácsy-díjasok is ide járnak
Agrárszektor  |  2026. július 14. 16:32
Kegyetlen betegség viheti el a szőlőt: mutatjuk, mikor, mit és hogyan csinálj