2026. július 14. kedd Örs, Stella
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Átlátszó fiatal ázsiai nő személyes banki és pénzügyi ügyeit intézi otthon. Költségvetés tervezése és a kiadások kiszámítása, miközben számológéppel ellenőrzi a számláit. Adók és pénzügyi számlák kezelése. Otthoni költségvetés készítés
Otthon

Fontos változás lép életbe rengeteg MVM-ügyfélnél: ha ezt látod a számlán, téged is érint

Pénzcentrum
2026. július 14. 15:02

Lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így újra elérhető a vállalat telefonos és személyes ügyfélszolgálata. A mintegy kéthetes informatikai átállás elsősorban azokat az ügyfeleket érintette, akiknek villanyszámláján eddig konnektor ábrája szerepelt. Az egységesítés részeként az érintett ügyfelek új azonosítót kapnak, változik a diktálási időablakuk és a mérőállás bejelentésére szolgáló telefonszám, valamint az átutalásos fizetéshez használt bankszámlaszám is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az MVM Csoport átfogó informatikai fejlesztést hajtott hogy a villamosenergia-szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb legyen. Mostantól nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket. Az egységesítés következtében a korábbi, konnektorral jelzett rendszerben lévő egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek is csatlakoztak a többség által használt korszerű áramügyintézési környezethez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az informatikai átállás lezárultával valamennyi ügyfélszolgálati csatorna ismételten teljes funkcionalitással működik. Újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a vállalat személyes és telefonos ügyfélszolgálatán, továbbá az ügyfelek rendelkezésére áll az online ügyfélszolgálat és mobilapplikáció is, elérhető az online bankkártyás fizetés, a hálózati ügyintézés az MVM Démász és MVM Émász ellátási területén, valamint az előre fizetős mérők feltöltése minden csatornán.

Az MVM egyúttal arra is felhívta az érintett ügyfelek figyelmét, hogy az átállást követően kiállított első villanyszámlán már az új ügyfélazonosító szerepel és változott a diktálási időszak és a diktálásra használt telefonszám, valamint a bankszámlaszám is, ezért átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszám megadása szükséges. Fontos változás még, hogy megszűnt a Díjneten keresztüli e-számla-fogadás lehetősége, ugyanakkor az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #bankszámla #számla #áram #átutalás #online #ügyintézés #mvm #ügyfélszolgálat #applikáció #villamosenergia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:24
15:13
15:08
15:02
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 14.
Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
2026. július 14.
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
2026. július 13.
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 14. kedd
Örs, Stella
29. hét
Július 14.
A cápatudatosság napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
1 hete
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
3
1 hete
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
4
3 napja
Erre a nyolc megyére csaphat le szombaton a zivatar: többfelé jég is eshet
5
3 napja
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 14:16
Kőkemény büntetővám jöhet az Egyesült Államokból: Magyarország is rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 13:30
Pénzügyeiről vallott a Cápák között milliárdos befektetője: „a mai napig Mini Cooperrel járok"
Agrárszektor  |  2026. július 14. 14:31
Így locsolnak az élelmes magyarok a hőségben: mutatjuk, mit és hogyan csinálj