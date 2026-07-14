A csalók banki ügyintézőnek kiadva magukat telefonon ráveszik áldozataikat a kincstári számla megnyitására, majd megszerzik a belépési adataikat, és ellopják a megtakarításaikat.
Fontos változás lép életbe rengeteg MVM-ügyfélnél: ha ezt látod a számlán, téged is érint
Lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így újra elérhető a vállalat telefonos és személyes ügyfélszolgálata. A mintegy kéthetes informatikai átállás elsősorban azokat az ügyfeleket érintette, akiknek villanyszámláján eddig konnektor ábrája szerepelt. Az egységesítés részeként az érintett ügyfelek új azonosítót kapnak, változik a diktálási időablakuk és a mérőállás bejelentésére szolgáló telefonszám, valamint az átutalásos fizetéshez használt bankszámlaszám is.
Az MVM Csoport átfogó informatikai fejlesztést hajtott hogy a villamosenergia-szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb legyen. Mostantól nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket. Az egységesítés következtében a korábbi, konnektorral jelzett rendszerben lévő egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek is csatlakoztak a többség által használt korszerű áramügyintézési környezethez.
Az informatikai átállás lezárultával valamennyi ügyfélszolgálati csatorna ismételten teljes funkcionalitással működik. Újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a vállalat személyes és telefonos ügyfélszolgálatán, továbbá az ügyfelek rendelkezésére áll az online ügyfélszolgálat és mobilapplikáció is, elérhető az online bankkártyás fizetés, a hálózati ügyintézés az MVM Démász és MVM Émász ellátási területén, valamint az előre fizetős mérők feltöltése minden csatornán.
Az MVM egyúttal arra is felhívta az érintett ügyfelek figyelmét, hogy az átállást követően kiállított első villanyszámlán már az új ügyfélazonosító szerepel és változott a diktálási időszak és a diktálásra használt telefonszám, valamint a bankszámlaszám is, ezért átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszám megadása szükséges. Fontos változás még, hogy megszűnt a Díjneten keresztüli e-számla-fogadás lehetősége, ugyanakkor az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés.
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