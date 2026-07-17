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London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Fellélegezhetnek a visszajutni kívánó londoni csapat drukkerei: marad a csapatkapitány

Pénzcentrum
2026. július 17. 18:44

A 29 éves csapatkapitány, Jarrod Bowen új szerződést írt alá, ezzel a támadó egyértelművé tette, hogy az angol másodosztályban is a londoni csapatot erősíti majd - tudósított a Talksport.

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Jarrod Bowen a klub kiesése ellenére is a West Ham Unitednél maradt, és egy 2030-ig szóló, módosított szerződést írt alá. Az ügynek az az előzménye, hogy a West Ham kapitányának a kiesést követően a jövője bizonytalanná vált, és több élvonalbeli klub is érdeklődést mutatott iránta. A Liverpoolnál Mohamed Salah lehetséges utódjaként emlegették, de az Aston Villa is fontolgatta a szerződtetését. A csatár a küzdelmes szezon ellenére is jó formában játszott, hiszen minden versenysorozatot figyelembe véve 42 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.

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A talkSPORT információi szerint az angol válogatott játékos beleegyezett jelenlegi megállapodása feltételeinek módosításába, igazodva a klub 2026/2027-es másodosztályú szezonjához. A szerződés időtartama nem változott, így még négy év van hátra a megállapodásból - további részleteket egyelőre nem közöltek.

Anglia
West Ham United
Piaci érték: 319,40M €
Edző: Nuno Espírito Santo
Jelenlegi helyezés: #23
English Football League Championship helyezése
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CSAPAT
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22.
West Bromwich Albion
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West Ham United
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Sheffield United
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Adatlap létrehozva: 2026.07.17.

Bowen egy, az X közösségi oldalon közzétett videóban indokolta meg döntését. Mint fogalmazott, a legfőbb motivációja az volt, hogy a klubnál maradva segítsen visszajuttatni a csapatot a Premier League-be, ahová véleménye szerint tartoznak. Elárulta azt is, hogy Prágába utazott tárgyalni Daniel Křetínský tulajdonossal és Jiří Švarccal, a klubvezetés jövőképe és ambíciói pedig végül teljesen meggyőzték.

A csatár kiemelte a szurkolók lojalitását is, amit jól mutat, hogy az angol másodosztályban is mintegy 50 ezer bérletet értékesítettek. Bowen, aki már hat és fél éve erősíti a klubot, és jelenleg a csapatkapitányi tisztséget is betölti, a következő időszak legfontosabb céljának az élvonalba való visszajutást nevezte meg. Érdemes megemlíteni, hogy a klubhoz amolyan "családi szálak" is fűzik: apósa az a Danny Dyer brit színész, aki húsz évvel ezelőtt a Futball Faktor című filmben nyújtott azóta is emlékezetes alakítást, és gyerekkora óta a csapat elkötelezett szurkolója.

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A West Ham United a 2011/2012-es idény óta először kénytelen a másodosztályban szerepelni. A csapat augusztus 8-án a Portsmouth ellen vívandó Ligakupa-mérkőzéssel indítja a szezont, míg a bajnoki nyitányon egy héttel később a szintén a Premier League-ből kiesett Burnley otthonába látogat majd.
Címlapkép: Getty Images
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