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Fellélegezhetnek a visszajutni kívánó londoni csapat drukkerei: marad a csapatkapitány
A 29 éves csapatkapitány, Jarrod Bowen új szerződést írt alá, ezzel a támadó egyértelművé tette, hogy az angol másodosztályban is a londoni csapatot erősíti majd - tudósított a Talksport.
Jarrod Bowen a klub kiesése ellenére is a West Ham Unitednél maradt, és egy 2030-ig szóló, módosított szerződést írt alá. Az ügynek az az előzménye, hogy a West Ham kapitányának a kiesést követően a jövője bizonytalanná vált, és több élvonalbeli klub is érdeklődést mutatott iránta. A Liverpoolnál Mohamed Salah lehetséges utódjaként emlegették, de az Aston Villa is fontolgatta a szerződtetését. A csatár a küzdelmes szezon ellenére is jó formában játszott, hiszen minden versenysorozatot figyelembe véve 42 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.
A talkSPORT információi szerint az angol válogatott játékos beleegyezett jelenlegi megállapodása feltételeinek módosításába, igazodva a klub 2026/2027-es másodosztályú szezonjához. A szerződés időtartama nem változott, így még négy év van hátra a megállapodásból - további részleteket egyelőre nem közöltek.
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Bowen egy, az X közösségi oldalon közzétett videóban indokolta meg döntését. Mint fogalmazott, a legfőbb motivációja az volt, hogy a klubnál maradva segítsen visszajuttatni a csapatot a Premier League-be, ahová véleménye szerint tartoznak. Elárulta azt is, hogy Prágába utazott tárgyalni Daniel Křetínský tulajdonossal és Jiří Švarccal, a klubvezetés jövőképe és ambíciói pedig végül teljesen meggyőzték.
A csatár kiemelte a szurkolók lojalitását is, amit jól mutat, hogy az angol másodosztályban is mintegy 50 ezer bérletet értékesítettek. Bowen, aki már hat és fél éve erősíti a klubot, és jelenleg a csapatkapitányi tisztséget is betölti, a következő időszak legfontosabb céljának az élvonalba való visszajutást nevezte meg. Érdemes megemlíteni, hogy a klubhoz amolyan "családi szálak" is fűzik: apósa az a Danny Dyer brit színész, aki húsz évvel ezelőtt a Futball Faktor című filmben nyújtott azóta is emlékezetes alakítást, és gyerekkora óta a csapat elkötelezett szurkolója.
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