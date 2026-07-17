Pénteken egy nyugat felől érkező hidegfront töri meg az akár 38 fokos kánikulát.
Friss vihartérkép: így tarolja le a hidegfront Magyarországot, érkezik a brutál zuhé
A radar szerint nyugat felől érkezik a zivatarhullám, azonban szerencsés esetben már szombat reggelre eltűnik az ország teljes területéről.
Péntek késő délután nyugat felől megérkezik az országba a csapadék első hulláma, amely a nyugati és délnyugati tájakon heves zivatarokat is hozhat. A következő napokban újabb időjárási rendszerek hatására több helyen várható eső, de a csapadék továbbra sem lesz országos kiterjedésű - tudósított a 24.hu.
A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint a legvalószínűbb forgatókönyv alapján a késő délutáni és esti órákban érkező zivatarok akár nagyobb rendszerré is szerveződhetnek. A leghevesebb viharokra elsősorban nyugaton és délnyugaton kell számítani, ahol a 90 km/h-t meghaladó széllökések mellett nagyméretű jég és felhőszakadás is előfordulhat. A vihar mozgásáról egy videót is közzétettek a radartérképen, ezt itt megmutatjuk:
Az éjszaka folyamán a zivatarrendszer kelet felé haladva fokozatosan veszít az erejéből, majd feloszlik, és szombat reggelre várhatóan teljesen elhagyja az ország területét. A szakemberek ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a meteorológiai helyzet meglehetősen összetett, így a valós folyamatok a vázolt legvalószínűbb forgatókönyvnél árnyaltabban is alakulhatnak.
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