Őszintén beszélt arról az időszakról is, amikor 106 kilós testsúllyal küzdött, és saját forrásból finanszírozott egy gyomor-bypass műtétet.
Rendkívüli bejelentés a TV2-től: új évaddal tér vissza a Hegyi doktor – Újra rendel – itt van a premier pontos időpontja
Július 27-én új évaddal tér vissza a képernyőkre A hegyi doktor – Újra rendel című tévésorozat. A TV2-n látható népszerű széria friss epizódjaiban dr. Martin Gruber ismét izgalmas orvosi esetekkel és szövevényes magánéleti fordulatokkal néz szembe.
A Kitzbüheli-Alpok festői környezetében forgatott széria legújabb részeiben a főszereplőt alakító Hans Sigl komoly szakmai kihívásokkal szembesül. Ellmauban próbál új életet kezdeni a nemrég különvált Clara és Jakob Meindl, ám a család reményteli indulását váratlan dráma árnyékolja be. Gyermekeik hirtelen megbetegednek, a doktor pedig hamar rájön, hogy mindketten egy olyan ritka, életveszélyes genetikai rendellenességben szenvednek, amelyen csak egy megfelelő donor segíthet - derül ki a TV2 közleményéből.
A hivatásbeli nehézségek mellett a magánélet is tartogat váratlan fordulatokat a Gruber család számára. Martin lánya, Lili komoly elhatározásra jut, és nagyapja halála után átveszi a családi vállalkozás irányítását. A doktor mindennapjait mindeközben egykori szerelme, Franziska felbukkanása kavarja fel, ami súlyos dilemmát okoz neki.
A hazánkban hosszú évek óta népszerű sorozat sztárja – aki a huszadik évadig már elkötelezte magát a szerep mellett – tavaly szeptemberben személyesen is találkozott a magyar rajongókkal. A csatorna meghívására Budapestre látogatott, ahol a nagy érdeklődéssel kísért közönségtalálkozó mellett a Sztárban Sztár All Stars vendégzsűritagjaként is bemutatkozott.
A hegyi doktor – Újra rendel legújabb epizódjait július 27-től minden hétköznap 21:40-es kezdettel tűzi műsorára a TV2.
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