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Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Változás jön magyar állampapíroknál: rengeteg magyar pénze múlik ezen a döntésen

Pénzcentrum
2026. július 13. 16:22

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát és helyettük újakat indít. Az új FixMÁP és MÁP Plusz esetén a kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható további hozamcsökkenés indokolja. Az új FixMÁP sorozat 3 éves futamidővel lesz vásárolható, mely változás lakossági igényekkel indokolható. A PMÁP sorozat lezárásának oka elsősorban technikai jellegű, ám az új sorozattal az ÁKK kiterjeszti ezen állampapír megvásárlásának lehetőségét.

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Az ÁKK 2026. július 17-i értéknappal lezárja a jelenleg futó Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sorozatokat, melyekből július 16-án vásárolhatnak utoljára a háztartások. Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású új sorozatokból először 2026. július 17-én jegyezhet a lakosság.

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A FixMÁP új sorozatának futamideje 3 évre csökken, mely változtatás összhangban áll a lakosság rövidebb futamidőkre vonatkozó befektetői preferenciájával. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak.

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) új sorozatának kibocsátását egy technikai részlet indokolja: így egységesen lehetővé válik a szombati munkanapokra mint értéknapra történő állampapír-vásárlás azoknál a forgalmazóknál, akik nem tartanak kereskedési szünnapot ezeken a napokon. Az új sorozat kamata az előző évi átlagos inflációhoz kötött kamatbázishoz igazodik, a kamatprémium mértéke nem változik.

Az ÁKK lakossági állampapírpiacra vonatkozó újabb felülvizsgálata az államkötvény aukciókon tapasztalható jelentős hozamcsökkenéssel, az infláció jelentős mérséklődésével, valamint a jegybanki alapkamat csökkentésével indokolható. A döntések meghozatalakor az ÁKK kiemelt figyelmet fordít a lakossági piac stabilitásának megőrzésére.
Címlapkép: Getty Images
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