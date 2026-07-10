Sűrű, fekete füst szállt fel Üröm környékén pénteken nap közben - vette észre a Pénzcentrum olvasója. Egyelőre nem tudni, mi állhat a háttérben.
Félelmetes látványt nyújt hazánk legnagyobb folyója: veszélybe kerülhet a magyar főváros ivóvize?
A Duna tartósan alacsony budapesti vízállása ellenére sincs veszélyben a főváros ivóvízellátása. Bár az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárás komoly üzemeltetési kihívást jelent, a Fővárosi Vízművek rendszere megfelelő tartalékokkal rendelkezik, így a csapvíz mennyisége és minősége is folyamatosan garantált.
Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem haladja meg a 80 centimétert a fővárosnál. Ez a jelenség egy több évtizedes, az éghajlatváltozás okozta folyamat része, amely egyre gyakoribbá teszi a szélsőséges időjárási jelenségeket, így az árvizeket és az aszályokat egyaránt.
Ezt a tendenciát a tavalyi adatok is jól szemléltetik, hiszen 2023-ban 111 napon át 120 centiméter, 27 napig pedig 100 centiméter alatt maradt a vízállás. Mivel a megszokott vízszint egyre ritkább, a szolgáltatónak folyamatosan alkalmazkodnia kell ezekhez az extrém körülményekhez - közölte a Portfolio.
A tartósan apadó folyó elsősorban üzemeltetési feladat elé állítja a szakembereket. Ilyenkor kevesebb víz szivárog be a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli az igénybevételüket. Ez a terhelés azonban nem kritikus, ráadásul a különböző vízbázisok közötti egyenletes elosztással jól kezelhető. A hálózat jelentős kapacitástartaléka biztosítja, hogy a lakosság minden körülmények között elegendő ivóvízhez jusson.
Az ellátás biztonsága mellett a víz minősége miatt sem kell aggódni. A mérések egyértelműen igazolják, hogy az alacsony vízállás sem a Duna, sem a hálózatba kerülő ivóvíz minőségét nem rontja, így az továbbra is maradéktalanul megfelel a szigorú jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok védelme érdekében a környező területeket egy kiterjedt észlelőkút-hálózattal folyamatosan ellenőrzik. Indokolt esetben a mintavételeket is sűrítik, hogy a legkisebb környezeti változásokat is azonnal észleljék. A jelenlegi alacsony vízszint tehát nem okoz ellátási problémát, csupán olyan helyzetet teremt, amelyet a szakemberek rutinszerűen és biztonságosan kezelnek.
Meglepő tempóban kapkodják el az ingatlanokat a Velencei-tónál: fittyet hánynak a vevők a vízhiányra
Hiába a rekordalacsony vízállás, a Velencei-tó környéki ingatlanárak nem estek vissza.
Ide menekülnek a magyarok a méregdrága hazai luxustavaktól: döbbenetesen olcsóbb vízparti nyaralókra csaptak le
Mérsékelt élénküléssel, de élesen kettéváló keresleti trendekkel indult a nyári szezon a dél-alföldi régió üdülőövezeteiben.
A kormány ma 13 órától ismét kormányszóvivői tájékoztatót tart.
Milliárdos átrendeződés az Otthon Start lakáshiteleknél: váratlan dolog derült ki, ami rengeteg család pénzét érinti
A programok indulása óta ez a kamattámogatás közel egy százalékponttal csökkent.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Mikor ideális megházasodni? Mikor érdemes először saját lakást vásárolni? És létezik-e egyáltalán olyan életkor, amikor már „késő” új fejezetet nyitni az életben? Mutatjuk!
A súlyos aszály már a korábban állandó vízhozamú hegyvidéki patakokat is kiszárítja Magyarországon, ennek egyik drámai példája a börzsönyi Morgó-patak
Nem éri meg túl magas áron meghirdetni az ingatlant, még akkor sem, ha az eladó később alkura számít.
Szombatig tart a társadalmi egyeztetés arról a kormányzati javaslatról, amely a vármegyéket ismét megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra nevezné át.
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
Elszámoláshoz kötné a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere.
Bár a kínálat országosan enyhén szűkült, az árak tovább emelkedtek, így a megyei jogú városok többségében a négyzetméterárak már átlépték az egymillió forintos határt.
Azt hitte a pofátlan tolvajpáros, hogy mindent megúszhat: alvó utast fosztottak ki, a kamera buktatott
A tolvajokat térfigyelő kamerák segítségével azonosították és követték nyomon, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a tulajdonosnak.
Könyörtelen invázió Magyarországon: fényes nappal támadnak a könyörtelen, új vérszívók, indul az irtás
Ezen a héten az ország tizenegy vármegyéjének 151 településén, valamint két budapesti kerületben folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés.
Bár 40 fokos rendkívüli forróságra nem kell számítani, a hőmérséklet ismét 32–37 fokig emelkedik, és országos csapadék sem várható az elkövetkező időszakban.
A dél-magyarországi térség piacát a nagyszabású ipari beruházások, az új egyensúlyt kereső lakáspiac, illetve az ipari és logisztikai ingatlanok iránti érdeklődés határozza meg.
Ellepték az illegális lakásfoglalók Rákosrendező környékét: rettegnek a lakók, az utcára is veszélyes kimenni
A meghiúsult rákosrendezői mini-Dubaj-beruházás miatt kiürített egykori MÁV-lakásokat tömegesen lepték el az önkényes lakásfoglalók
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye: ezek most a legdrágább települések - itt a toplista!
Továbbra is Tihany számít a legdrágább településnek, a második helyre némiképp meglepetésre Balatonszemes lépett elő, megelőzve Siófokot.
Kié a közterületen álló gyümölcsfa termése, és leszedheti-e bárki a házak előtt érő meggyet, cseresznyét vagy szilvát?
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.