Félelmetes látványt nyújt hazánk legnagyobb folyója: veszélybe kerülhet a magyar főváros ivóvize?

A Duna tartósan alacsony budapesti vízállása ellenére sincs veszélyben a főváros ivóvízellátása. Bár az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárás komoly üzemeltetési kihívást jelent, a Fővárosi Vízművek rendszere megfelelő tartalékokkal rendelkezik, így a csapvíz mennyisége és minősége is folyamatosan garantált.

Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem haladja meg a 80 centimétert a fővárosnál. Ez a jelenség egy több évtizedes, az éghajlatváltozás okozta folyamat része, amely egyre gyakoribbá teszi a szélsőséges időjárási jelenségeket, így az árvizeket és az aszályokat egyaránt.

Ezt a tendenciát a tavalyi adatok is jól szemléltetik, hiszen 2023-ban 111 napon át 120 centiméter, 27 napig pedig 100 centiméter alatt maradt a vízállás. Mivel a megszokott vízszint egyre ritkább, a szolgáltatónak folyamatosan alkalmazkodnia kell ezekhez az extrém körülményekhez - közölte a Portfolio.

A tartósan apadó folyó elsősorban üzemeltetési feladat elé állítja a szakembereket. Ilyenkor kevesebb víz szivárog be a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli az igénybevételüket. Ez a terhelés azonban nem kritikus, ráadásul a különböző vízbázisok közötti egyenletes elosztással jól kezelhető. A hálózat jelentős kapacitástartaléka biztosítja, hogy a lakosság minden körülmények között elegendő ivóvízhez jusson.

Az ellátás biztonsága mellett a víz minősége miatt sem kell aggódni. A mérések egyértelműen igazolják, hogy az alacsony vízállás sem a Duna, sem a hálózatba kerülő ivóvíz minőségét nem rontja, így az továbbra is maradéktalanul megfelel a szigorú jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok védelme érdekében a környező területeket egy kiterjedt észlelőkút-hálózattal folyamatosan ellenőrzik. Indokolt esetben a mintavételeket is sűrítik, hogy a legkisebb környezeti változásokat is azonnal észleljék. A jelenlegi alacsony vízszint tehát nem okoz ellátási problémát, csupán olyan helyzetet teremt, amelyet a szakemberek rutinszerűen és biztonságosan kezelnek.