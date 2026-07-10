2026. július 10. péntek Amália
29 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A híres kisoroszi homokos szigetcsúcsról nyáron készült, magas szögből felvett tájkép, amelyen a Duna kanyarulatánál napozók és úszók apró alakjai láthatók.
Otthon

Félelmetes látványt nyújt hazánk legnagyobb folyója: veszélybe kerülhet a magyar főváros ivóvize?

Pénzcentrum
2026. július 10. 13:33

A Duna tartósan alacsony budapesti vízállása ellenére sincs veszélyben a főváros ivóvízellátása. Bár az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárás komoly üzemeltetési kihívást jelent, a Fővárosi Vízművek rendszere megfelelő tartalékokkal rendelkezik, így a csapvíz mennyisége és minősége is folyamatosan garantált.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem haladja meg a 80 centimétert a fővárosnál. Ez a jelenség egy több évtizedes, az éghajlatváltozás okozta folyamat része, amely egyre gyakoribbá teszi a szélsőséges időjárási jelenségeket, így az árvizeket és az aszályokat egyaránt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezt a tendenciát a tavalyi adatok is jól szemléltetik, hiszen 2023-ban 111 napon át 120 centiméter, 27 napig pedig 100 centiméter alatt maradt a vízállás. Mivel a megszokott vízszint egyre ritkább, a szolgáltatónak folyamatosan alkalmazkodnia kell ezekhez az extrém körülményekhez - közölte a Portfolio.

A tartósan apadó folyó elsősorban üzemeltetési feladat elé állítja a szakembereket. Ilyenkor kevesebb víz szivárog be a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli az igénybevételüket. Ez a terhelés azonban nem kritikus, ráadásul a különböző vízbázisok közötti egyenletes elosztással jól kezelhető. A hálózat jelentős kapacitástartaléka biztosítja, hogy a lakosság minden körülmények között elegendő ivóvízhez jusson.

Az ellátás biztonsága mellett a víz minősége miatt sem kell aggódni. A mérések egyértelműen igazolják, hogy az alacsony vízállás sem a Duna, sem a hálózatba kerülő ivóvíz minőségét nem rontja, így az továbbra is maradéktalanul megfelel a szigorú jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok védelme érdekében a környező területeket egy kiterjedt észlelőkút-hálózattal folyamatosan ellenőrzik. Indokolt esetben a mintavételeket is sűrítik, hogy a legkisebb környezeti változásokat is azonnal észleljék. A jelenlegi alacsony vízszint tehát nem okoz ellátási problémát, csupán olyan helyzetet teremt, amelyet a szakemberek rutinszerűen és biztonságosan kezelnek.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #duna #ivóvíz #vízminőség #portfolio #klímaváltozás #főváros #vízállás #aszály #szélsőséges időjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:12
14:03
13:43
13:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
2026. július 10.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
2026. július 9.
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
6 napja
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
3
4 napja
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
4
4 napja
Komoly fordulat Magyarország egyik térségében: hamarosan aranyat érhetnek az itteni ingatlanok
5
1 hete
Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 14:30
Lerántjuk a leplet a szállodák legnagyobb titkáról: borzasztó mocskos a legtöbb szoba, hiába csillog minden
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 13:05
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Agrárszektor  |  2026. július 10. 13:32
Mennyire lehetnek jövedelmezőek a beltéri farmok Magyarországon?