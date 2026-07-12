Erre a négy megyére adták ki a riasztást vasárnap: zivatar alakulhat ki és erős szél lesz, a jégeső sem kizárt

Ma a kora reggeli, reggeli órákban a déli határszélen nem zárható ki egy-egy zivatar. Napközben főként az északi, északkeleti megyékben alakulhat ki zivatar viharos (60-75 km/h) szél, apró szemű jég (< 1-2 cm) és intenzív csapadék kíséretében - írja a HungaroMet.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre elsőfokú riasztást adtak ki hajnalban zivatarveszély miatt. Vasárnap az országban gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de időszakosan hosszabb időre is összeállhatnak a felhők.

Főkén az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, másutt csak zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21, 25 fok valószínű. Késő estére 17, 26 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Vasárnap estétől csökken a felhőzet, hétfő reggelre a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Késő estig helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Az északias szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal melegebb is lehet.

Mi lesz az újabb hőkupolával? Jön az újabb kánikula?

A következő hét elején valóban sok napsütés és kevés csapadék várható, de nem hasonlítható ez az időszak a június végihez, amikor hazánkban is éreztette hatását a hőkupola. A hőségre érdemes készülni, amit komolyan is kell venni, de nem várható extrémebb kánikula.

Hétfő hajnalra csökken a csapadékhajlam, és napközben alapvetően gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 12, 17 fokról délutánra 26, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

Kedden többnyire napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati, délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként élénkül meg. Hajnalban 10, 21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28, 34 fok várható.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 13, 22 fokról délutánra 27, 35 fok közé melegszik fel a levegő.