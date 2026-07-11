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Villanyszámla részlete villanykörtével, energia téma
Otthon

Kétnapos leállás jön vasárnaptól az MVM-nél: ha ezt látod a számlán, téged is érint

Pénzcentrum
2026. július 11. 15:21

Rendszerfejlesztés miatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban július 12-e reggel 7-től 13-a reggel 7-ig és július 13-a este 8-tól 14-e reggel 7-ig szünetel az áram- és a földgázügyintézés is. Az áramügyintézés egyes ügyfeleknél hosszabb ideig nem lesz elérhető - közölte a szolgáltató. A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott az ügyintézés. 

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A honlapon azt írja az MVM, hogy ha az Ön villanyszámláján villanykapcsoló szerepelt, július 12-e reggel 7-től másnap reggel 7-ig és július 13-a este 8-tól 14-e reggel 7-ig az előre fizetős mérő feltöltésére a Lapker pontokon van lehetőség.

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Ha az Ön villanyszámláján konnektor ábra szerepelt, a számla online bankkártyás kiegyenlítésére június 30-a, kedd délután 4 órától július 13-a, hétfő reggel 7 óráig nincs lehetőség.

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Az MVM villanyszámla tartalmazza a tudnivalókat arról, hogyan intézhetik az egyes ügyfelek ügyeiket az átállás időszakában. Az átállás várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással jár.

 
Címlapkép: Getty Images
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