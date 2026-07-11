Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben nyolc megyében: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala területén.
Kétnapos leállás jön vasárnaptól az MVM-nél: ha ezt látod a számlán, téged is érint
Rendszerfejlesztés miatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban július 12-e reggel 7-től 13-a reggel 7-ig és július 13-a este 8-tól 14-e reggel 7-ig szünetel az áram- és a földgázügyintézés is. Az áramügyintézés egyes ügyfeleknél hosszabb ideig nem lesz elérhető - közölte a szolgáltató. A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott az ügyintézés.
A honlapon azt írja az MVM, hogy ha az Ön villanyszámláján villanykapcsoló szerepelt, július 12-e reggel 7-től másnap reggel 7-ig és július 13-a este 8-tól 14-e reggel 7-ig az előre fizetős mérő feltöltésére a Lapker pontokon van lehetőség.
Ha az Ön villanyszámláján konnektor ábra szerepelt, a számla online bankkártyás kiegyenlítésére június 30-a, kedd délután 4 órától július 13-a, hétfő reggel 7 óráig nincs lehetőség.
Szinte minden ügyünket az interneten intézzük. De vajon tényleg biztonságban vagyunk online? Mutatjuk!
Meglepő tempóban kapkodják el az ingatlanokat a Velencei-tónál: fittyet hánynak a vevők a vízhiányra
Hiába a rekordalacsony vízállás, a Velencei-tó környéki ingatlanárak nem estek vissza.
Ide menekülnek a magyarok a méregdrága hazai luxustavaktól: döbbenetesen olcsóbb vízparti nyaralókra csaptak le
Mérsékelt élénküléssel, de élesen kettéváló keresleti trendekkel indult a nyári szezon a dél-alföldi régió üdülőövezeteiben.
A kormány ma 13 órától ismét kormányszóvivői tájékoztatót tart.
Milliárdos átrendeződés az Otthon Start lakáshiteleknél: váratlan dolog derült ki, ami rengeteg család pénzét érinti
A programok indulása óta ez a kamattámogatás közel egy százalékponttal csökkent.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Mikor ideális megházasodni? Mikor érdemes először saját lakást vásárolni? És létezik-e egyáltalán olyan életkor, amikor már „késő” új fejezetet nyitni az életben? Mutatjuk!
A súlyos aszály már a korábban állandó vízhozamú hegyvidéki patakokat is kiszárítja Magyarországon, ennek egyik drámai példája a börzsönyi Morgó-patak
Nem éri meg túl magas áron meghirdetni az ingatlant, még akkor sem, ha az eladó később alkura számít.
Szombatig tart a társadalmi egyeztetés arról a kormányzati javaslatról, amely a vármegyéket ismét megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra nevezné át.
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
Elszámoláshoz kötné a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere.
Bár a kínálat országosan enyhén szűkült, az árak tovább emelkedtek, így a megyei jogú városok többségében a négyzetméterárak már átlépték az egymillió forintos határt.
Azt hitte a pofátlan tolvajpáros, hogy mindent megúszhat: alvó utast fosztottak ki, a kamera buktatott
A tolvajokat térfigyelő kamerák segítségével azonosították és követték nyomon, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a tulajdonosnak.
Könyörtelen invázió Magyarországon: fényes nappal támadnak a könyörtelen, új vérszívók, indul az irtás
Ezen a héten az ország tizenegy vármegyéjének 151 településén, valamint két budapesti kerületben folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés.
Bár 40 fokos rendkívüli forróságra nem kell számítani, a hőmérséklet ismét 32–37 fokig emelkedik, és országos csapadék sem várható az elkövetkező időszakban.
A dél-magyarországi térség piacát a nagyszabású ipari beruházások, az új egyensúlyt kereső lakáspiac, illetve az ipari és logisztikai ingatlanok iránti érdeklődés határozza meg.
Ellepték az illegális lakásfoglalók Rákosrendező környékét: rettegnek a lakók, az utcára is veszélyes kimenni
A meghiúsult rákosrendezői mini-Dubaj-beruházás miatt kiürített egykori MÁV-lakásokat tömegesen lepték el az önkényes lakásfoglalók
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye: ezek most a legdrágább települések - itt a toplista!
Továbbra is Tihany számít a legdrágább településnek, a második helyre némiképp meglepetésre Balatonszemes lépett elő, megelőzve Siófokot.
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Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.