Kétnapos leállás jön vasárnaptól az MVM-nél: ha ezt látod a számlán, téged is érint

Rendszerfejlesztés miatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban július 12-e reggel 7-től 13-a reggel 7-ig és július 13-a este 8-tól 14-e reggel 7-ig szünetel az áram- és a földgázügyintézés is. Az áramügyintézés egyes ügyfeleknél hosszabb ideig nem lesz elérhető - közölte a szolgáltató. A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott az ügyintézés.

A honlapon azt írja az MVM, hogy ha az Ön villanyszámláján villanykapcsoló szerepelt, július 12-e reggel 7-től másnap reggel 7-ig és július 13-a este 8-tól 14-e reggel 7-ig az előre fizetős mérő feltöltésére a Lapker pontokon van lehetőség.

Ha az Ön villanyszámláján konnektor ábra szerepelt, a számla online bankkártyás kiegyenlítésére június 30-a, kedd délután 4 órától július 13-a, hétfő reggel 7 óráig nincs lehetőség.