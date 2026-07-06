A hazautazók is hasonló káoszról számoltak be.
Ellepték az illegális lakásfoglalók Rákosrendező környékét: rettegnek a lakók, az utcára is veszélyes kimenni
A meghiúsult rákosrendezői mini-Dubaj-beruházás miatt kiürített egykori MÁV-lakásokat tömegesen lepték el az önkényes lakásfoglalók, ami komoly félelmet kelt a XIII. kerület érintett részein élőkben. A helyzet kezelése kapcsán az állam és a főváros egymásra hárítja a felelősséget, miközben a kormány uniós források bevonásával tervez lakhatási programot a területen.
A XIII. kerületben található egykori MÁV-lakásokat még két évvel ezelőtt ürítették ki a Rákosrendezőre tervezett, ám azóta végleg meghiúsult mini-Dubaj-projekt miatt.
Az üresen álló épületekbe mostanra – a kerületi alpolgármester elmondása szerint – vidékről érkező emberek százai költöztek be illegálisan. Az önkényes lakásfoglalók jelenléte miatt a környéken lakók a beszámolók szerint már az utcára is félnek kimenni - derült ki az RTL Híradó riportjából.
A kialakult helyzet rendezése komoly vitát váltott ki az érintettek között. A közlekedési minisztérium álláspontja szerint a probléma megoldása nem az állam, hanem a főváros feladata, ugyanis a hét telekből álló ingatlanegyüttes tavaly a fővárosi önkormányzat cégéhez, a Budapesti Közművekhez került. Az előző Orbán-kormány eredetileg az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt ingatlanfejlesztőnek szánta a területet, a főváros azonban az elővásárlási jogával élve megszerezte a telkeket a külföldi befektetők elől.
A terület jövője jelenleg a Tisza-kormány tervein múlhat, amely az Európai Unió helyreállítási alapjából egymilliárd eurót, azaz mintegy 350 milliárd forintot szán egy új, megfizethető lakhatási programra. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter tájékoztatása szerint ebből a keretből eddig két fővárosi projekt, a Diákváros és a rákosrendezői övezet fejlesztése kaphat támogatást.
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Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA
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