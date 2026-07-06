Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek

Az idő ma változékony lesz, az ország egész területén számolni kell zivatarokkal, de a hőmérséklet marad a nyári.

Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A nap folyamán a felhőzet mennyisége és vastagsága is folyamatosan változik, írja előrejezésében a HungaroMet Zrt. Az északnyugatról délkeleti irányba vonuló csapadékzónákból több helyen is kialakulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik, a zivatarok környezetében pedig akár viharossá is fokozódhat a légmozgás.

Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy jelenleg az ország egész területén citromsárga, vagyis első fokú riasztás van érvényben a várható záporok és zivatarok miatt:

kép: met.hu

Késő estére a levegő 15 és 23 fok közé hűl, ezzel párhuzamosan a csapadék zöme is megszűnik, így éjszaka már csak elvétve fordulhat elő eső. A szél az éjjeli órákban nyugatira fordul és jelentősen mérséklődik. Hajnalra a hőmérséklet általában 12 és 18 fok közé süllyed, de a hidegzugokban ennél hűvösebb is lehet az idő.