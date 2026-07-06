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Otthon

Itt most a legdrágábbak a lakások Magyarországon: elképesztő település a lista élén

Pénzcentrum
2026. július 6. 18:31

Bár a kínálat országosan enyhén szűkült, az árak tovább emelkedtek, így a megyei jogú városok többségében a négyzetméterárak már átlépték az egymillió forintos határt.

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Továbbra is Érd a legdrágább vidéki város az új lakások piacán, miközben a legtöbb beruházás Debrecenben zajlik. Az Otthon Centrum második negyedéves felmérése szerint a 25 megyei jogú városban összesen 293 lakásprojekt van folyamatban, amelyek keretében mintegy 7300 lakás épül. Az ingatlanfejlesztési aktivitás az év elejéhez képest némileg mérséklődött, a projektek száma 1,7 százalékkal, az épülő lakásoké pedig 4,3 százalékkal esett vissza.

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A szűkülő kínálat ellenére a drágulás nem állt meg, az új lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,32 millió forintot. Ez negyedéves szinten 4 százalékos, éves összevetésben pedig 12,1 százalékos emelkedést jelent. Soóki-Tóth Gábor, a hálózat elemzési vezetője szerint a folyamatot a továbbra is erős kereslet, valamint a beruházókat terhelő, egyre magasabb kivitelezési és finanszírozási költségek magyarázzák.

Az árakat tekintve Érd vezeti a listát, ahol átlagosan 1,52 millió forintot kérnek egy négyzetméterért. A második helyre Szeged jött fel 1,4 millió forinttal, majd Sopron és Székesfehérvár következik holtversenyben, 1,39 milliós átlaggal.

A szakértő kiemelte, hogy a legnagyobb vidéki városok élmezőnyében egyre kisebbek az árkülönbségek, az eltéréseket ma már inkább a műszaki felszereltség, az energiahatékonyság és a szolgáltatások színvonala határozza meg. Szinte az összes megyei jogú városban egymillió forint felett járnak a négyzetméterárak. Az egyetlen kivétel Baja, ahol a 948 ezer forintos átlag épphogy elmarad ettől a lélektani határtól.

A beruházások számát és volumenét tekintve egyértelműen Debrecen a legaktívabb piac. A hajdúsági megyeszékhelyen 57 projekt keretében több mint 1500 lakás épül, amivel jelentősen megelőzi a második helyezett Szegedet, ahol 45 fejlesztésben mintegy 1200 lakás készül, valamint a harmadik helyen álló, közel 800 lakást építő Győrt.

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A sorban Nyíregyháza és Pécs következik, a kisebb városok közül pedig Szombathely emelkedik ki 14 futó projekttel. Ezzel szemben a nagyobb központok közül Miskolcon mindössze nyolc beruházás zajlik. A lista végén Békéscsaba és Esztergom áll egy-egy projekttel, míg Dunaújvárosban és Salgótarjánban egyáltalán nincs aktív társasház-építés.

A második negyedévben összesen 24 új projekt indult el az országban mintegy 313 lakással, amelyek többségénél az értékesítést is megkezdték a beruházók. Az új fejlesztések terén is Debrecen bizonyult a legaktívabbnak, ahol egyetlen negyedév alatt hét új építkezés vette kezdetét.
Címlapkép: Getty Images
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