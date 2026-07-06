A tolvajokat térfigyelő kamerák segítségével azonosították és követték nyomon, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a tulajdonosnak.
Itt most a legdrágábbak a lakások Magyarországon: elképesztő település a lista élén
Bár a kínálat országosan enyhén szűkült, az árak tovább emelkedtek, így a megyei jogú városok többségében a négyzetméterárak már átlépték az egymillió forintos határt.
Továbbra is Érd a legdrágább vidéki város az új lakások piacán, miközben a legtöbb beruházás Debrecenben zajlik. Az Otthon Centrum második negyedéves felmérése szerint a 25 megyei jogú városban összesen 293 lakásprojekt van folyamatban, amelyek keretében mintegy 7300 lakás épül. Az ingatlanfejlesztési aktivitás az év elejéhez képest némileg mérséklődött, a projektek száma 1,7 százalékkal, az épülő lakásoké pedig 4,3 százalékkal esett vissza.
A szűkülő kínálat ellenére a drágulás nem állt meg, az új lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,32 millió forintot. Ez negyedéves szinten 4 százalékos, éves összevetésben pedig 12,1 százalékos emelkedést jelent. Soóki-Tóth Gábor, a hálózat elemzési vezetője szerint a folyamatot a továbbra is erős kereslet, valamint a beruházókat terhelő, egyre magasabb kivitelezési és finanszírozási költségek magyarázzák.
Az árakat tekintve Érd vezeti a listát, ahol átlagosan 1,52 millió forintot kérnek egy négyzetméterért. A második helyre Szeged jött fel 1,4 millió forinttal, majd Sopron és Székesfehérvár következik holtversenyben, 1,39 milliós átlaggal.
A szakértő kiemelte, hogy a legnagyobb vidéki városok élmezőnyében egyre kisebbek az árkülönbségek, az eltéréseket ma már inkább a műszaki felszereltség, az energiahatékonyság és a szolgáltatások színvonala határozza meg. Szinte az összes megyei jogú városban egymillió forint felett járnak a négyzetméterárak. Az egyetlen kivétel Baja, ahol a 948 ezer forintos átlag épphogy elmarad ettől a lélektani határtól.
A beruházások számát és volumenét tekintve egyértelműen Debrecen a legaktívabb piac. A hajdúsági megyeszékhelyen 57 projekt keretében több mint 1500 lakás épül, amivel jelentősen megelőzi a második helyezett Szegedet, ahol 45 fejlesztésben mintegy 1200 lakás készül, valamint a harmadik helyen álló, közel 800 lakást építő Győrt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A sorban Nyíregyháza és Pécs következik, a kisebb városok közül pedig Szombathely emelkedik ki 14 futó projekttel. Ezzel szemben a nagyobb központok közül Miskolcon mindössze nyolc beruházás zajlik. A lista végén Békéscsaba és Esztergom áll egy-egy projekttel, míg Dunaújvárosban és Salgótarjánban egyáltalán nincs aktív társasház-építés.
A második negyedévben összesen 24 új projekt indult el az országban mintegy 313 lakással, amelyek többségénél az értékesítést is megkezdték a beruházók. Az új fejlesztések terén is Debrecen bizonyult a legaktívabbnak, ahol egyetlen negyedév alatt hét új építkezés vette kezdetét.
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye: ezek most a legdrágább települések - itt a toplista!
Továbbra is Tihany számít a legdrágább településnek, a második helyre némiképp meglepetésre Balatonszemes lépett elő, megelőzve Siófokot.
Kié a közterületen álló gyümölcsfa termése, és leszedheti-e bárki a házak előtt érő meggyet, cseresznyét vagy szilvát?
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
Az eladók többsége még mindig átmeneti problémának tekinti a tó ökológiai válságát, ezért a tóparti lakások és nyaralók árai továbbra is magasak.
Éves összevetésben is jelentős lassulás látható, hiszen 2026 első negyedévében az áremelkedés mértéke 9,2 százalékra mérséklődött.
A hosszan tartó hőségben szinte megállás nélkül működnek a légkondicionálók, ami a régi elektromos hálózattal rendelkező ingatlanokban komoly kockázatot jelenthet.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet éjjel, aki az égre néz júliusban: jönnek az első nyári hullócsillagos éjszakák
Jönnek a nyári hullócsillagos éjszakák! A hónap végén két meteorraj gyakorisági maximumát is megfigyelhetjük.
Óriási felelőtlenség: a tűzcsappal szórakozott egy férfi, két teljes település vízellátása került veszélybe miatta
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit.
Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz
Nagyrészt leállt a magyar építőipar június utolsó napjaiban, miután a 40 fokot közelítő, helyenként meghaladó hőségben több kivitelező is hazaküldte dolgozóit.
Most jelentette be Magyar Péter: megszűnnek a magyar vármegyék, pakolhatnak a főispánok is - ez lesz helyettük
Magyar Péter újabb közigazgatási váltást ígér: a TISZA visszahozná a megyéket és megszüntetné a főispáni címet.
A prémium észak-budapesti és Dunakanyar-menti lokációk árai lassan megközelítik a balatoni szintet,
Ismét bárki számára szabadon hozzáférhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk
Meglepő számok érkeztek a ingatlanpiacról: egyre több az eladó lakás, most jöhet el a vevők aranykora?
Júniusban mérséklődött a lakáspiaci kereslet az előző hónaphoz képest, miközben az eladó lakások és házak kínálata tovább bővült.
Bár a nyári hőhullámok idején tapasztalható vízhiányok miatt nem jár automatikus kártérítés a fogyasztóknak, a kánikula önmagában nem mentesíti a szolgáltatókat a felelősség alól.
200 milliárd felett volt júniusban a jelzáloghitelezés értéke, ami kiemelkedően magas szám.
Mit jelent ma egy saját otthon? Biztonságot vagy egyre nagyobb anyagi terhet? Mutatjuk!
Furcsa anomália az egyik Pest megyei városban: tényleg drágább a Kádár-kocka négyzetmétere, mint az újszerű családi házé?
Bár az érdi ingatlanpiacon folyamatosan bővül a kínálat, a túlárazottság továbbra is jellemző, ez pedig egyre nagyobb teret ad a vevői alkuknak.
A történelmi hőhullám után megérkezett a várva várt hidegfront Magyarországra. Nyugaton már heves zivatarokkal, felhőszakadással és viharos széllel tört be a lehűlés.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.