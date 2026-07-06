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szúnyog, rajzás, gyérítés
Otthon

Könyörtelen invázió Magyarországon: fényes nappal támadnak a könyörtelen, új vérszívók, indul az irtás

Pénzcentrum
2026. július 6. 14:01

Ezen a héten az ország tizenegy vármegyéjének 151 településén, valamint két budapesti kerületben folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amelyre elsősorban a gyorsan terjedő és az embereket is agresszívan támadó inváziós fajok, különösen az ázsiai tigrisszúnyog miatt van szükség.

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A lakóingatlanok körüli vízgyűjtőkben és a kerti eszközökben megálló vizekben korábban leginkább olyan szúnyogfajok fejlődtek ki, amelyek elsősorban madarak vérével táplálkoztak. Az elmúlt évtizedben azonban fokozatosan átvették a helyüket az inváziós fajok, amelyek már az embert is agresszívan támadják, és bár napnyugtakor a legaktívabbak, gyakran fényes nappal is csípnek. Emellett a közeli erdei élőhelyekről a hazai szúnyogfajok is egyre gyakrabban húzódnak be a lakott területekre.

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A héten a főváros III. és IV. kerülete mellett Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna vármegyében lépnek fel a vérszívók ellen, összesen 31 600 hektáron. A szakemberek a lakott területeken platós gépjárművekre szerelt permetezőkkel végzik a gyérítést. A készítményt rendkívül alacsony dózisban, apró cseppekre bontva, az esti és éjszakai órákban juttatják ki a levegőbe, ami garantálja, hogy az eljárás ne jelentsen veszélyt a lakosságra, a háziállatokra és a méhekre.

A nyári záporokat és zivatarokat követően a házak körül számos kisebb állóvíz alakul ki, amelyek ideális tenyészőhelyet jelentenek a rovaroknak, hiszen akár néhány deciliter vízben is tömegesen képesek kifejlődni. Mivel az ilyen elaprózott helyeken fejlődő lárvák ellen központilag nem lehet hatékonyan védekezni, a lakosság odafigyelése elengedhetetlen. A pangó vizek kiöntésével és a tenyészőhelyek megszüntetésével jelentősen csökkenthető a szúnyogok száma, amelyhez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyakorlati tájékoztatót is összeállított.
Címlapkép: Getty Images
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