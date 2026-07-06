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Már látni, ekkor éri el az újabb hőkupola Magyarországot: brutális forróságra kell készülni
A jelenlegi átlagos nyári időjárást és a hét közepén várható enyhe lehűlést követően a hétvégén eléri Magyarországot a nyugat-európai hőkupola széle. Bár 40 fokos rendkívüli forróságra nem kell számítani, a hőmérséklet ismét 32–37 fokig emelkedik, és országos csapadék sem várható az elkövetkező időszakban - írta meg a 24.hu.
A napokban tapasztalható, 30 fok körüli csúcsértékeket és a helyenként kialakuló frissítő záporokat egy hidegfrontnak köszönhetjük. Ez a kellemes, 26–32 fokos maximumokat hozó időjárás a hét közepéig kitart. Szerdán és csütörtökön egy újabb front hatására átmenetileg tovább frissül a levegő, így a legmelegebb órákban is mindössze 24–30 fokot mérhetünk.
Ezt a rövid lehűlést azonban jelentős felmelegedés követi. Nyugat-Európában már megkezdődött egy komoly hőhullám, amely az Ibériai-félszigeten, Franciaországban és Angliában is rekordközeli hőséget okoz.
Molnár László meteorológus a lapnak kifejtette, hogy a hétvégétől, várhatóan 11-étől hazánkat is eléri ennek a hőkupolának a keleti pereme. Noha az extrém, 40 fokos forróság nálunk egyelőre elmarad, az átlagosnál jóval melegebb időre kell készülni, a nappali csúcsértékek ugyanis ismét 32 és 37 fok között alakulnak majd.
Az elkövetkező nagyjából tíz napban jelentős mennyiségű, országos esőre nem lehet számítani, csupán elszórtan, helyi jelleggel alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ez a száraz, kánikulai időjárás előreláthatólag június 16–17-ig tart, az azt követő időszak alakulása azonban egyelőre bizonytalan.
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