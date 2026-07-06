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Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Otthon

Azt hitte a pofátlan tolvajpáros, hogy mindent megúszhat: alvó utast fosztottak ki, a kamera buktatott

Pénzcentrum
2026. július 6. 17:03

A tolvajokat térfigyelő kamerák segítségével azonosították és követték nyomon, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a tulajdonosnak.

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Rövid időn belül elfogták a kiskunfélegyházi rendőrök azt a párost, amelyik egy vonaton alvó utastól lopott el értéktárgyakat. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra június 29-én délelőtt érkezett bejelentés arról, hogy egy nőt utazás közben megloptak. A sértett elaludt a vonaton, amit két tolvaj azonnal kihasznált, és magával vitte a táblagépét, valamint a sminktáskáját.

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A nyomozók az adatgyűjtés során a térfigyelő kamerák felvételeire támaszkodva térképezték fel az elkövetők útvonalát. Megállapították, hogy a tettesek a lopás után autóbusszal egy közeli településre utaztak, ahol a helyi körzeti megbízott segítségével sikerült azonosítani őket.

A rendőrök gyorsan elfogták a 23 éves férfit és a 28 éves nőt, akiket kifosztás bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki. Mivel a hatóságok az ellopott tárgyakat is megtalálták náluk, a táblagép és a sminktáska visszakerülhetett a jogos tulajdonosához.
Címlapkép: Getty Images
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