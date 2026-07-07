Hazánkban Ajka nyerte a WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2026-os kiírását, amely a világ legnagyobb és legrégebb óta működő városi klímavédelmi programja.
Rengeteg lakástulajdonos követi el ezt a hibát: hónapokkal tovább állhat a piacon az ingatlan
Nem éri meg túl magas áron meghirdetni az ingatlant, még akkor sem, ha az eladó később alkura számít. A Duna House friss elemzése szerint a reálisan beárazott budapesti lakások közel háromszor gyorsabban találnak gazdára, miközben tulajdonosaik jóval kisebb engedményt kénytelenek adni a végső vételárból.
A társaság 2026 első féléves adatai alapján azok a budapesti lakások, amelyeket a piaci viszonyoknak megfelelő áron hirdettek meg, átlagosan 44 nap alatt keltek el. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyeknél menet közben csökkenteni kellett a meghirdetett árat, átlagosan 125 napig vártak vevőre.
A különbség nemcsak az értékesítési időben látszik. A reálisan árazott lakások esetében az induló árhoz képest átlagosan mindössze 2-3 százalékos engedményt kellett adni. A túlárazott, majd később korrigált hirdetéseknél ez már elérte a 11 százalékot.
A Duna House szerint a végső alkunál adott árengedmény mindkét csoportnál hasonló, nagyjából 3 százalék. A jelentős különbséget az okozza, hogy a túlárazott ingatlanok tulajdonosai már a hirdetési időszak alatt többször is kénytelenek csökkenteni az irányárat.
„Egy frissen meghirdetett lakás az első hetekben kapja a legtöbb figyelmet, ilyenkor a legnagyobb az esély a gyors, jó áras eladásra. Ha viszont az ár túl magas, ez az időszak kihasználatlanul telik el, a hirdetés lassan beragad, az ismételt árcsökkentés pedig a vevőknek is jelzi, hogy még lehet alkudni” – idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.
Az elemzés szerint sok eladó még mindig abban bízik, hogy érdemes magasabb árról indítani az értékesítést, majd később engedni az árból. A tapasztalatok azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. A túl magas induló ár miatt csökken az érdeklődés, meghosszabbodik az értékesítési idő, végül pedig nagyobb árengedményt kell adni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szakértő szerint a jelenlegi, lassuló ingatlanpiacon különösen fontos a megfelelő árazás. A vevők óvatosabbak, ezért a piaci ár fölött meghirdetett lakásokat gyakran egyszerűen figyelmen kívül hagyják, vagy kivárnak, amíg az eladó árat csökkent.
A Duna House azt javasolja az eladóknak, hogy az árazásnál ne a hirdetési portálokon látható irányárakat vegyék alapul, hanem a közelmúlt tényleges adásvételi árait. Emellett érdemes kihasználni az első két-három hét kiemelt érdeklődését, mert ilyenkor van a legnagyobb esély arra, hogy az ingatlan gyorsan és az eredeti irányárhoz közeli összegért találjon új tulajdonosra.
„Lassuló piacon a reális árazás felértékelődik. Aki jól méri be a kiinduló árat, gyorsabban és jobb feltételekkel zárhatja az értékesítést, mint az, aki a piac fölé pozicionálja az ingatlanát, majd később kényszerül korrigálni” – fogalmazott Szegő Péter.
Szombatig tart a társadalmi egyeztetés arról a kormányzati javaslatról, amely a vármegyéket ismét megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra nevezné át.
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
Elszámoláshoz kötné a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere.
Bár a kínálat országosan enyhén szűkült, az árak tovább emelkedtek, így a megyei jogú városok többségében a négyzetméterárak már átlépték az egymillió forintos határt.
Azt hitte a pofátlan tolvajpáros, hogy mindent megúszhat: alvó utast fosztottak ki, a kamera buktatott
A tolvajokat térfigyelő kamerák segítségével azonosították és követték nyomon, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a tulajdonosnak.
Könyörtelen invázió Magyarországon: fényes nappal támadnak a könyörtelen, új vérszívók, indul az irtás
Ezen a héten az ország tizenegy vármegyéjének 151 településén, valamint két budapesti kerületben folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés.
Bár 40 fokos rendkívüli forróságra nem kell számítani, a hőmérséklet ismét 32–37 fokig emelkedik, és országos csapadék sem várható az elkövetkező időszakban.
A dél-magyarországi térség piacát a nagyszabású ipari beruházások, az új egyensúlyt kereső lakáspiac, illetve az ipari és logisztikai ingatlanok iránti érdeklődés határozza meg.
Ellepték az illegális lakásfoglalók Rákosrendező környékét: rettegnek a lakók, az utcára is veszélyes kimenni
A meghiúsult rákosrendezői mini-Dubaj-beruházás miatt kiürített egykori MÁV-lakásokat tömegesen lepték el az önkényes lakásfoglalók
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye: ezek most a legdrágább települések - itt a toplista!
Továbbra is Tihany számít a legdrágább településnek, a második helyre némiképp meglepetésre Balatonszemes lépett elő, megelőzve Siófokot.
Kié a közterületen álló gyümölcsfa termése, és leszedheti-e bárki a házak előtt érő meggyet, cseresznyét vagy szilvát?
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
Az eladók többsége még mindig átmeneti problémának tekinti a tó ökológiai válságát, ezért a tóparti lakások és nyaralók árai továbbra is magasak.
Éves összevetésben is jelentős lassulás látható, hiszen 2026 első negyedévében az áremelkedés mértéke 9,2 százalékra mérséklődött.
A hosszan tartó hőségben szinte megállás nélkül működnek a légkondicionálók, ami a régi elektromos hálózattal rendelkező ingatlanokban komoly kockázatot jelenthet.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet éjjel, aki az égre néz júliusban: jönnek az első nyári hullócsillagos éjszakák
Jönnek a nyári hullócsillagos éjszakák! A hónap végén két meteorraj gyakorisági maximumát is megfigyelhetjük.
Óriási felelőtlenség: a tűzcsappal szórakozott egy férfi, két teljes település vízellátása került veszélybe miatta
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit.
Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz
Nagyrészt leállt a magyar építőipar június utolsó napjaiban, miután a 40 fokot közelítő, helyenként meghaladó hőségben több kivitelező is hazaküldte dolgozóit.
Most jelentette be Magyar Péter: megszűnnek a magyar vármegyék, pakolhatnak a főispánok is - ez lesz helyettük
Magyar Péter újabb közigazgatási váltást ígér: a TISZA visszahozná a megyéket és megszüntetné a főispáni címet.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.