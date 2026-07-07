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Rengeteg lakástulajdonos követi el ezt a hibát: hónapokkal tovább állhat a piacon az ingatlan

Pénzcentrum
2026. július 7. 16:27

Nem éri meg túl magas áron meghirdetni az ingatlant, még akkor sem, ha az eladó később alkura számít. A Duna House friss elemzése szerint a reálisan beárazott budapesti lakások közel háromszor gyorsabban találnak gazdára, miközben tulajdonosaik jóval kisebb engedményt kénytelenek adni a végső vételárból.

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A társaság 2026 első féléves adatai alapján azok a budapesti lakások, amelyeket a piaci viszonyoknak megfelelő áron hirdettek meg, átlagosan 44 nap alatt keltek el. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyeknél menet közben csökkenteni kellett a meghirdetett árat, átlagosan 125 napig vártak vevőre.

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A különbség nemcsak az értékesítési időben látszik. A reálisan árazott lakások esetében az induló árhoz képest átlagosan mindössze 2-3 százalékos engedményt kellett adni. A túlárazott, majd később korrigált hirdetéseknél ez már elérte a 11 százalékot.

A Duna House szerint a végső alkunál adott árengedmény mindkét csoportnál hasonló, nagyjából 3 százalék. A jelentős különbséget az okozza, hogy a túlárazott ingatlanok tulajdonosai már a hirdetési időszak alatt többször is kénytelenek csökkenteni az irányárat.

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„Egy frissen meghirdetett lakás az első hetekben kapja a legtöbb figyelmet, ilyenkor a legnagyobb az esély a gyors, jó áras eladásra. Ha viszont az ár túl magas, ez az időszak kihasználatlanul telik el, a hirdetés lassan beragad, az ismételt árcsökkentés pedig a vevőknek is jelzi, hogy még lehet alkudni” – idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.

Az elemzés szerint sok eladó még mindig abban bízik, hogy érdemes magasabb árról indítani az értékesítést, majd később engedni az árból. A tapasztalatok azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. A túl magas induló ár miatt csökken az érdeklődés, meghosszabbodik az értékesítési idő, végül pedig nagyobb árengedményt kell adni.

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A szakértő szerint a jelenlegi, lassuló ingatlanpiacon különösen fontos a megfelelő árazás. A vevők óvatosabbak, ezért a piaci ár fölött meghirdetett lakásokat gyakran egyszerűen figyelmen kívül hagyják, vagy kivárnak, amíg az eladó árat csökkent.

A Duna House azt javasolja az eladóknak, hogy az árazásnál ne a hirdetési portálokon látható irányárakat vegyék alapul, hanem a közelmúlt tényleges adásvételi árait. Emellett érdemes kihasználni az első két-három hét kiemelt érdeklődését, mert ilyenkor van a legnagyobb esély arra, hogy az ingatlan gyorsan és az eredeti irányárhoz közeli összegért találjon új tulajdonosra.

„Lassuló piacon a reális árazás felértékelődik. Aki jól méri be a kiinduló árat, gyorsabban és jobb feltételekkel zárhatja az értékesítést, mint az, aki a piac fölé pozicionálja az ingatlanát, majd később kényszerül korrigálni” – fogalmazott Szegő Péter.
Címlapkép: Getty Images
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