Komoly fordulat Magyarország egyik térségében: hamarosan aranyat érhetnek az itteni ingatlanok

A dél-magyarországi térség piacát a nagyszabású ipari beruházások, az új egyensúlyt kereső lakáspiac, valamint az ipari és logisztikai ingatlanok iránti folyamatos befektetői érdeklődés határozza meg.

Egyre inkább fellendül Magyarország déli térségeinek ingatlanpiaca, a vevők és a befektetők leginkább az ipari ingatlanokat keresik - számol be a CBRE. A szolgáltatásokat a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a multinacionális vállalatokon át a magánszemélyekig egyre szélesebb kör veszi igénybe: a hagyományos tranzakciós megbízások mellett láthatóan megnőtt az igény az értékbecslésre, a fenntarthatósági szolgáltatásokra, valamint a projektmenedzsmentre is.

Bár a megkeresések többsége Szegedről és Csongrád-Csanád vármegyéből származik, az iroda ügyfélkörének kiterjedése Ausztriától a Dunakanyaron át egészen Északkelet-Magyarországig terjed, ami jól mutatja a térség erősödő gazdasági beágyazottságát.

Kenyeres Anita, a CBRE szegedi irodájának vezetője úgy véli, a siker kulcsa az ügyfelek üzleti céljainak alapos megismerésében rejlik, ami lehetővé teszi a hosszú távon is értéket teremtő megoldások kidolgozását. Ezt a testreszabott tervezést a régió gazdaságát formáló nagyipari beruházások is megkövetelik. Bár az ekkora volumenű projektek hatásai – Debrecen, Kecskemét vagy Győr példájához hasonlóan – csak fokozatosan, akár egy évtized alatt bontakoznak ki teljesen, a befektetők és a beszállítói láncok szereplői részéről már most is folyamatos az érdeklődés a jó elhelyezkedésű ipari és logisztikai ingatlanok iránt.

Az irodapiacon szintén elindult a fejlődés, miután elkészült a Tilia Irodaház, és már épül a Ginkgo Irodaház is. Jelenleg ugyanakkor még leginkább a B kategóriás és a kisebb, lakásiroda jellegű ingatlanokat keresik a térségben.

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A lakóingatlanok piacán eközben a megfizethetőség vált a legfőbb kérdéssé. Az új építésű lakások ára jelentősen emelkedett, miközben az értékesítés lelassult, ami arra utal, hogy a piac éppen új egyensúlyt keres. Kenyeres Anita kiemelte, hogy a jövő egyik legnagyobb kihívását Szeged számára az elegendő és megfizethető lakhatás biztosítása jelenti majd a gazdasági növekedés által vonzott munkaerő számára. Ennek megoldásában a bérlakás- és kollégiumfejlesztéseknek, valamint a rozsdaövezetek újrahasznosításának egyaránt kulcsszerepe lehet.

A jelenlegi folyamatokat figyelembe véve a következő években a dél-magyarországi régióban elsősorban az ipari és logisztikai létesítmények, a lakóingatlan-fejlesztések, valamint a szállodapiac rejtheti a legnagyobb növekedési potenciált.