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Súlyos hír érkezett a magyar építőipar szereplőinek: mi lesz így az ország húzóágazatával?
Továbbra is az egekben van a lakáshitelezés Magyarországon 2026 áprilisában is 262 milliárd forint lakáshitel kérelmet fogadtak be a bankok Magyarországon, ami tökéletesen illeszkedik a megelőző hat hónap 263 milliárd forintos átlagába. Hogy értsük mit jelent ez, összehasonlítottuk az Otthon Start hitelt követő hat hónapot (2025 IV. és 2026 I. negyedév) a magyar lakásépítések egyik aranykorával, a covid utáni kilábalást követő építkezési hullám adataival.
A legutóbbi két negyedévben a bankok által befogadott összes lakáscélú hitel összege (1580 milliárd forint) bő duplázódást jelent az aranykornak tekinthető 2022 első félévéhez képest (775 milliárd forint).
"Ez jó hír a magyar építőipar lakás-szegmensében dolgozó kis és közepes magyar vállalatoknak, de a kép nem ennyire kedvező, ha külön vizsgáljuk a lakáshitelezésen belüli különböző hitelcélokat." - kommentálta az ÉVOSZ az MNB lakáshitelezés adatait.
Ez esetben az látszik, hogy a covid utáni aranykorhoz képest most sokkal nagyobb a használtlakás vásárlásra megítélt hitelek összege (1331 milliárd), mint akkor (418 milliárd). Ez kétségtelenül jó a használtlakás piacnak, de kevésbé jó az építőipar szereplőinek, hiszen az ennek nyomán lebonyolított lakáspiaci tranzakciókból legfeljebb a felújítások hoznak számukra megrendelést.
Ezzel párhuzamosan viszont jelentősen csökken a megítélt hiteleken belül az új lakás vásárlásra, valamint az építésre és bővítésre fordítható hitelek összege. 2022 első félévében új lakás vásárlásra 167 milliárd forint hitelkérelmet fogadtak be a bankok, most pedig csak 134-et, építésre és bővítésre pedig akkor 125-öt, most pedig 80-at.
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Az Otthon Start bevezetése óta fellendült hitelezés tehát továbbra is magas, összetétele azonban nem kedvez sem a lakhatási válság megoldásnak, sem annak, hogy a hitelkihelyezés az építőiparon keresztül multiplikálódjon, és kedvezően hasson a növekedésre.
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