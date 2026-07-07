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Már csak szombatig van időnk: komoly változás jön Magyarországon, több száz jogszabályt írnak át
Szombatig tart a társadalmi egyeztetés arról a kormányzati javaslatról, amely a vármegyéket ismét megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra nevezné át. A Tisza-kormány intézkedése mintegy 577 millió forintba kerül, és a korszerű, átlátható, valamint közérthető közigazgatási fogalomhasználat visszaállítását célozza.
Magyar Péter kormányfő korábban szimbolikus, de fontos lépésnek nevezte a döntést. Kiemelte, hogy a modern közigazgatás feladata minden állampolgár tisztességes és egyenlő szolgálata, amelynek a magas színvonal, és nem a történelmi díszlet ad tekintélyt.- közölte a 24.hu.
Az Alaptörvény tizenhetedik módosítását kísérő indokolás szerint a historizáló elnevezések gátolják a modern önkormányzati törekvéseket. A kabinet hangsúlyozta, hogy a névváltoztatás a területi közigazgatás szervezetrendszerét, valamint feladat- és hatásköreit nem érinti, csupán az ügyfélközpontúságot erősíti anélkül, hogy új közfeladatot hozna létre.
Az Országgyűlés korábbi, fideszes többsége 2022 nyarán döntött a vármegye elnevezés visszaállításáról, az akkori kormánymegbízottak pedig 2023 elején kapták meg a főispáni címet. Ezt a változtatást akkor a közös történelmi emlékezet és a nemzeti összetartozás eszméjének megőrzésével indokolták.
A tervezett visszanevezés adminisztratív és anyagi vonzata egyaránt jelentős. Az Alaptörvény módosítása mellett közel 180 jogszabályt kell átírni, továbbá le kell cserélni a hivatali feliratokat, pecséteket és a közúti jelzőtáblákat is.
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A kormány hatásvizsgálata szerint a teljes névcsere 577 millió forintos kiadást jelent az adófizetőknek. Ebből csupán a Magyar Közút által kihelyezendő 589 új megyehatárjelző tábla elkészítése mintegy 50 millió forintot tesz ki, mivel a korábbi, lecserélt táblákat a vállalat már újrahasznosította.
Címlapkép: MTI/Kátai Edit
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