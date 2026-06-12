Beindult a lakásbumm Magyarországon: éveken át nem látott pörgés jöhet a piacon

Az építőipar áprilisban már növekedést mutatott, miközben a lakásépítési piac látványosan élénkül: a hitelezés hónapok óta rekordokat dönt, az engedélykérelmek négyéves csúcson járnak, és az építőanyag‑forgalom is kétszámjegyű bővülést mutat. A szektor egészét ugyan még mindig a visszafogott állami és vállalati megrendelések húzzák vissza, de a következő hónapok irányát döntően az energiaárak alakulása határozhatja meg.

Áprilisban az építőipari termelés volumene 2,6 százalékkal nőtt a megelőző év áprilisához képest. A szektor egészét még mindig az állami és a vállalati megrendelések hiánya jellemzi, de a lakásépítési piacon határozott felívelés van kirajzolodóban.

Az MNB lakáshitelezési adatai, valamint a kiadott építési engedélyek, valamint az építőanyagok forgalmi adatai azonban azt mutatják, hogy ezen belül a társasház-, lakás- és családiház- építési és felújítási piac bővülésnek indult.

Az MNB adatai szerint a lakáshitelezés 7. hónapja rekordokat döntöget, és azon belül stabilan emelkedik az építési hitelek és az új lakás vásárlásra nyújtott hitelek összege. A kiadott építési engedélyek száma négyéves csúcsra tört, pedig a Covid utáni fellendülés valóságos aranykor volt ezen a téren. Az év első 5 hónapjában a lakásépítésben használt építőanyagok forgalma is kétszámjegyű ütemben emelkedett az építőanyag kiskereskedelemben

- mondja Juhász Attila, az az ÉVOSZ Építőanyag-Kereskedelmi Tagozatának elnöke.

A következő hónapokban sok múlik az iráni válság okozta energiaár emelkedésen. Az építőanyag ipar rendkívül olaj-, gáz- és energiaigényes szektor, és ezen a piacon magas a fuvarköltségek aránya is az árakon belül. Az eddigi áremelkedéseket részben kompenzálta az erősödő forintárfolyam, de bizonytalan, hogy ez a két hatás a következő hónapokban hogy alakul - állítja a szakértő.