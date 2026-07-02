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Vásárlás

Komoly változás a magyar Lidl-ben: végleg búcsút inthetünk a megszokott kuponoknak

Pénzcentrum
2026. július 2. 14:02

Július 2-tól jelentősen átalakítja hűségprogramját a Lidl Magyarország, így a korábbi, fix összeghatárokhoz kötött kuponrendszert egy új, pontgyűjtő megoldás váltja fel. Az újításnak köszönhetően a vásárlók sokkal nagyobb szabadságot kapnak, hiszen maguk dönthetik el, milyen kedvezményekre váltják be az összegyűjtött pontjaikat - jelentette a Blikk.

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A "Lidl Pontok" elnevezésű rendszer továbbra is a Lidl Plus alkalmazásban érhető el. Az új szabályok értelmében a vásárlók minden megkezdett 100 forintos költés után egy pontot kapnak. Az elszámolásnál a diszkontlánc a vevők javára kerekít, így például egy 1250 forintos bevásárlásért nem 12, hanem 13 pont jár. Napi korlátozást is bevezetnek, amely szerint egy felhasználó naponta legfeljebb öt különböző vásárlás alkalmával gyűjthet pontokat. Fontos változás a korábbi rendszerhez képest az is, hogy a pontegyenleg nem nullázódik havonta, a megszerzett pontok ugyanis 24 hónapig érvényesek maradnak  - jelentette a Blikk.

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A vásárlók az applikációba beépített, több mint 250 ajánlatot tartalmazó jutalomkatalógusban válthatják be pontjaikat. Szabadon eldönthetik, hogy azonnali termékkedvezményeket vesznek igénybe, vagy a számla végösszegéből levonható, fix összegű engedményeket választanak. A könnyebb tájékozódást külön kereső- és szűrőfunkciók is segítik.

Amikor a vásárló beváltja pontjait a kiválasztott jutalomra, az hagyományos kuponként jelenik meg az alkalmazás "Kuponjaim" menüpontjában. Ezt fizetés előtt a korábban megszokott módon aktiválni kell, a megszerzett kupon pedig 30 napig használható fel az áruházakban.

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Címlapkép: Getty Images
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