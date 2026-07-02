Hónapok óta tartó találgatások után pont került a kérdés végére Veszprémben: egy új Lidl áruház nyílik, az előkészületek pedig már javában zajlanak.
Komoly változás a magyar Lidl-ben: végleg búcsút inthetünk a megszokott kuponoknak
Július 2-tól jelentősen átalakítja hűségprogramját a Lidl Magyarország, így a korábbi, fix összeghatárokhoz kötött kuponrendszert egy új, pontgyűjtő megoldás váltja fel. Az újításnak köszönhetően a vásárlók sokkal nagyobb szabadságot kapnak, hiszen maguk dönthetik el, milyen kedvezményekre váltják be az összegyűjtött pontjaikat - jelentette a Blikk.
A "Lidl Pontok" elnevezésű rendszer továbbra is a Lidl Plus alkalmazásban érhető el. Az új szabályok értelmében a vásárlók minden megkezdett 100 forintos költés után egy pontot kapnak. Az elszámolásnál a diszkontlánc a vevők javára kerekít, így például egy 1250 forintos bevásárlásért nem 12, hanem 13 pont jár. Napi korlátozást is bevezetnek, amely szerint egy felhasználó naponta legfeljebb öt különböző vásárlás alkalmával gyűjthet pontokat. Fontos változás a korábbi rendszerhez képest az is, hogy a pontegyenleg nem nullázódik havonta, a megszerzett pontok ugyanis 24 hónapig érvényesek maradnak - jelentette a Blikk.
A vásárlók az applikációba beépített, több mint 250 ajánlatot tartalmazó jutalomkatalógusban válthatják be pontjaikat. Szabadon eldönthetik, hogy azonnali termékkedvezményeket vesznek igénybe, vagy a számla végösszegéből levonható, fix összegű engedményeket választanak. A könnyebb tájékozódást külön kereső- és szűrőfunkciók is segítik.
Amikor a vásárló beváltja pontjait a kiválasztott jutalomra, az hagyományos kuponként jelenik meg az alkalmazás "Kuponjaim" menüpontjában. Ezt fizetés előtt a korábban megszokott módon aktiválni kell, a megszerzett kupon pedig 30 napig használható fel az áruházakban.
A Lidl legújabb kampánya jól mutatja, hogy ma már egy ügyes popkulturális utalás sokszor többet ér, mint egy hagyományos reklám.
Aki 2026-ban klímát szereltetne, arra több százezres költség vár. A klíma ára mellett a telepítés, a karbantartás és a későbbi fogyasztás költségével is számolni kell.
Az idén ötvenéves Flórián Üzletközpont 1976. július 1-je óta áll Óbuda közepén, és bár akkor még Óbudai Centrum Áruházként nyílt meg,
Nem várt csapás a népszerű webshopnak: kiderült az alacsony árak titka, tízmilliókra büntette őket a GVH
42,5 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allegro webáruház működtetőjére.
Most érkezett! Vadiúj boltlánc terjeszkedik a Balaton szinte összes településén: retteghet a Lidl, Penny, Aldi
Júliustól a Balaton teljes térségére kiterjeszti kiszállítását a Kifli.hu, így elérhetővé válik a tó körül összesen több százezer lakos és nyaraló számára.
Óriási újdonságot robbantott a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg pénzt lehet most spórolni
Elindult a Lidl Pontok: a vásárlók pontokat gyűjthetnek, amelyeket ajándékokra és kedvezményekre válthatnak be.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési ügyvezető igazgatója szerint a lánc hazai nyereségességének kulcsa a hatékonyság és a szigorú költségkontroll.
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.
Rendkívüli akcióval vágott vissza a helyi bisztró a felháborító bolti különdíjra: így spórolhatnak a vendégek
Miután egy helyi kisbolt külön díjat kezdett felszámítani a hűtött üdítőkért, egy másik vendéglátóhely sajátos akcióval reagált a történtekre.
Július 1-jétől új uniós vámszabály lép életbe, amely minden magyar online vásárlót érinthet, aki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel.
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
Ennek részbeni ellensúlyozására új terheket vezetnek be a nem újrahasznosítható műanyagokra, valamint a harmadik országokból érkező csomagokra.
Az Indotek Group ma bejelentette, hogy az Auchan Retail Internationaltől (ARI) megvásárolta az Auchan Magyarország Kft. fennmaradó 53 százalékos tulajdonrészét.
Kiválóan szerepeltek az olaszrizlingek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legújabb Szupermenta terméktesztjén.
Meglepő roham indult Magyarországon: tízmillió felett az átlagár, mégis kapkodnak a vevők ezekért a járművekért
A hazai használthajó-piac határozott élénkülést mutatott 2026 májusában, mivel a kereslet, a hirdetések száma és az átlagárak egyaránt növekedtek.
A külföldre utazó magyar turisták száma ismét elérte a koronavírus-járvány előtti szintet, miközben a digitális fizetési megoldások is átvették a főszerepet a határon túli költéseknél.
Határérték feletti hidrogén-cianidot mutattak ki több lenmagtermékben, a Nébih figyelmeztetést adott ki.
Máris megindult a nyári roham az egyik hazai webáruháznál: a vásárlók leginkább kerti medencéket, árnyékolókat, légkondicionálókat és prémium kerti grilleszközöket keresnek.
Fémdarabok lehetnek a népszerű édességgyártó egyik termékében, amit így nem szabad elfogyasztani.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.