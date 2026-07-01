Fordulat a hazai ingatlanpiacon: megindult volna a lejtőn a panelek ára?

200 milliárd felett volt júniusban a jelzáloghitelezés értéke, ami kiemelkedően magas szám.

A hazai ingatlanpiacon a nyár első hónapja meglepő fellendülést hozott, hiszen 2026 júniusában közel tízezer lakóingatlan cserélt gazdát, a felvett lakáscélú jelzáloghitelek összege pedig elérte a 222 milliárd forintot. A Duna House adatai alapján júniusban országosan 9862 adásvétel valósult meg, ami 10,9 százalékkal múlja felül a májusi szintet. A 2025-ös év azonos időszakához viszonyítva a piac lényegében stagnál, hiszen a tavalyi adatoktól való elmaradás mindössze 0,5 százalékos.

A májusi visszaesést követő élénkülés különösen figyelemre méltó, mivel a nyári hónapok hagyományosan csendesebbek a lakáspiacon. A tranzakciók számának növekedése mögött az eladók óvatos árazási korrekciója állhat. Megnőtt a csökkentett áron kínált ingatlanok aránya, és bizonyos szegmensekben, például egyes panelpiacokon havi szintű áresés is megfigyelhető. Ez a jelenség azonban egyelőre inkább csak elszigetelt kiigazításnak tekinthető, mivel a piac egészét nézve idén továbbra is az enyhe drágulás az uralkodó tendencia.

A hitelezési piac szintén aktív maradt. Az adatok szerint a júniusban megkötött lakáscélú jelzáloghitelek összege várhatóan 222 milliárd forint körül alakul. Bár ez a volumen 12,3 százalékkal elmarad a májusi értéktől, az előző év azonos időszakához képest még így is masszív, 54,5 százalékos növekedést mutat.